Peñarol tiene decidido no renovar el contrato del capitán "Cebolla" Rodríguez

Luego de una temporada en la que tuvo muy poca participación en virtud de las lesiones, las cuales repercutieron en el nivel futbolístico, Cristian "Cebolla" Rodríguez no continuará en Peñarol, ya que la institución no tiene previsto renovarle el contrato.

El vestuario aurinegro se queda entonces sin capitán, aunque últimamente la cinta la portaba Walter Gargano ya que el "Cebolla" no era titular. No será el único referente del plantel que no seguirá, porque tampoco será renovado el vínculo con Fabián Estoyanoff.

El presidente Ignacio Ruglio ha expresado ya en reiteradas ocasiones que la apuesta será a los jóvenes del plantel, razón por la que incluso su idea es no hacer gran cantidad de incorporaciones. Por el momento se han hecho las de Nicolás Schiappacasse y la de Pablo Ceppelini.

Pero antes de empezar a pensar en los refuerzos, era hora de evaluar quiénes debían continuar. O, al menos, qué contratos se debían renovar. El más pesado de todos los nombres que estaban en esa condición era sin dudas el del "Cebolla" Rodríguez, formado en el club, negociado a Europa donde hizo gran parte de su carrera y en la institución desde la temporada 2017.

Según supo Ovación, algunos sondeos que se hicieron con el futbolista dieron como resultado que éste estaba dispuesto a sufrir una reducción importante en el salario, que es de los más importantes del plantel. Sin embargo, luego de las evaluaciones que se hicieron en el seno de la dirigencia se llegó a la conclusión de que no se le ofrecerá la renovación.

A lo largo de las últimas cuatro temporadas el "Cebolla" Rodríguez disputó 125 partidos, sumó 8.320 minutos y convirtió 39 goles. Fue campeón uruguayo en 2017 y 2018 (también lo había sido en 2003) y de la Supercopa 2018.

¿Qué será del futuro de Cristian Rodríguez? Por ahora es una incógnita. A los 35 años (cumplirá los 36 el 30 de septiembre) da la sensación de que todavía tiene para seguir aportando al fútbol uruguayo, aunque es difícil imaginárselo con otra camiseta que no sea la de Peñarol.