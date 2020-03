Para Peñarol debutar en el exterior por Copa Libertadores es un karma

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Jugar en Brasil nunca es fácil porque los clubes norteños se hacen muy fuertes en casa y si además se trata de un estreno de Copa Libertadores lo es todavía más.

Esa es la realidad que deberá vivir Peñarol mañana cuando visite el Arena Da Baixada de Curitiba en lo que será su debut en la Copa Libertadores 2020 con la particularidad de que por sexta vez tendrá que hacer su presentación en el torneo lejos de casa.

Lo cierto es que los últimos cinco no fueron los estrenos esperados porque no pudo ganar en ninguno, aunque también le tocó vivir tres de ellos en la altura enfrentando a Liga de Quito, The Strongest y Jorge Wilstermann.

Eso sí, la última visita de Peñarol a Brasil ilusiona al hincha luego de lo que fue la victoria por 1-0 ante Flamengo en la fase de grupos de 2019 ante el equipo que posteriormente se iba a convertir en el campeón del certamen.

El estreno de Diego Forlán como técnico internacional de Peñarol será otro de los alicientes que tendrá este encuentro donde el aurinegro buscará comenzar con el pie derecho pensando en romper la racha negativa en los debuts y también en el hecho de no poder clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores desde la recordada edición 2011 donde llegó a la final del mismo.

Para el último estreno como visitante y con triunfo hay que remontarse a 2013 en la que fue, hasta que venció al “Fla”, la última victoria en el exterior por Copa Libertadores: 2-1 frente a Iquique en Chile.

Un 13 de febrero de hace siete años, el equipo dirigido por Jorge Da Silva se impuso gracias a los goles de Fabián Estoyanoff y Juan Manuel Olivera frente al elenco trasandino siendo esa la última alegría en un debut jugando afuera.

En este 2020, el equipo mirasol tiene una nueva chance y aunque no será sencilla, las posibilidades están y también la ilusión del plantel y de los hinchas aurinegros que dirán presente en suelo brasileño para el estreno de Peñarol.

2019 Liga de Quito 2-0 Peñarol Una vez más a Peñarol le tocó jugar en la altura y frente a uno de los equipos más fuertes de Ecuador. Fue derrota en el estreno de la pasada Copa Libertadores por 2-0 en un partido donde los aurinegros tuvieron chances de empatarlo cuando iba 1-0 por el tanto de Nicolás Freire, pero que no fueron aprovechadas y que le permitió al uruguayo Rodrigo Aguirre sentenciar la victoria sobre el final del partido cuando ya iban 82 minutos de juego.

2018 The Strongest 1-0 Peñarol Altura una vez más y derrota nuevamente. Con Leonardo Ramos en el banco de suplentes, Peñarol preparó mucho ese encuentro, pero se terminó encontrando igual con la derrota por más que fue por mínima diferencia. Edison Carcelen marcó el único tanto del juego que llevó a que los aurinegros comenzaran una vez más sin puntos una edición de Copa Libertadores en la que no pudo pasar la fase de grupos.

2017 Jorge Wilstermann 6-2 Peñarol De los peores partidos de Peñarol en los últimos años fue el que se vio ante Jorge Wilstermann en el estreno de Copa de 2017: 6-2 en territorio boliviano. Cuando estaba 0-3 llegó a ponerse 2-3 y jugando con uno más, pero expulsaron a Boselli y el “Aviador” amplió la diferencia.

2016 Sporting Cristal 1-1 Peñarol Como titular y jugando 71’, Diego Forlán se estreno en la Copa Libertadores con la camiseta de Peñarol en 2016. El debut fue en Lima ante Sporting Cristal y terminó con empate 1-1 luego de que Luis Aguiar abriera el marcador a los 40’ y que Alberto Rodríguez pusiera el empate definitivo a los 75’ en lo que fue un nuevo estreno aurinegro sin poder conseguir el triunfo.