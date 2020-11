Matías Britos: "Es una decepción grande, pero hay que levantar la cabeza"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desilusionado, con mucho dolor por haber quedado fuera de otro torneo internacional, Matías Britos admitió en la conferencia de prensa posterior a la eliminación de Peñarol de la Copa Sudamericana por haber empatado con Vélez Sársfield 1-1 que el "golpe es duro". Sin perjuicio de ello, confía que el equipo pueda fortalecerse para pelear por el Campeonato Uruguayo.

"Difícilmente encontremos algo positivo. Es una desilusión muy grande porque había un solo objetivo que era pasar y hacerlo de buena manera y como no se consiguió de positivo hay muy poco", consignó Britos.

El delantero reconoció que de "aprendizaje tiene que quedar mucho, sin duda, cosas que hay que hacer, cosas que mejorar", y especialmente puso el ojo en la búsqueda del arco rival. "Ofensivamente, que quizás es lo que más me compete, no generamos las opciones que queríamos, así que eso es muy malo para nosotros. Lamentablemente solo nos queda pelear el Campeonato Uruguayo".

No pudo ocultar que lo vivido en el Campeón del Siglo "es una decepción grande, pero hay que levantar la cabeza y porque esto va a doler, pero tenemos que fortalecernos. En lo anímico es un golpe duro, fundamentalmente porque no lo esperábamos. No estaba en los planes, pero tenemos que demostrar fortaleza, superarlo rápidamente y pensar en pelear el Campeonato Uruguayo".

Justamente, sobre este aspecto señaló: "sabemos de nuestras obligaciones, que hay que mejorar los resultados obtenidos hasta ahora, así que hay que comprometernos en eso, redoblar el esfuerzo y saber que Peñarol tiene que estar peleando arriba. Hoy estamos lejos, pero confíamos y creemos en nuestro potencial".