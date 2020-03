En Peñarol comenzó la prevención y siguen las recomendaciones al pie de la letra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El fútbol uruguayo no quedó ajeno a la situación que atraviesa el mundo por el coronavirus y la actividad quedó suspendida hasta nuevo aviso.

Y Peñarol tampoco quedó por fuera. Al igual que todos los clubes que tienen planteles en diferentes categorías, el club se vio obligado a suspender los entrenamientos.

“Desde Peñarol vamos a seguir al pie de la letra todas y cada una de las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública porque entendemos que así debemos manejar esta situación complicada”, le contaron a Ovación desde el club carbonero.

En tal sentido, a nivel de planteles deportivos se seguirá trabajando pero de forma individual y tomando los recaudos necesarios ya que hay varias recomendaciones que están vigentes luego de que aparecieran los primeros casos confirmados de coronavirus en territorio uruguayo.

“Debemos estar atentos al cien por ciento y a la vanguardia de cada una de las recomendaciones ya que no es un tema fácil y no queremos tener ningún tipo de problemas”, explicaron fuentes aurinegras agregando que “acá no solo está en juego la salud de los deportistas sino también de los integrantes de cada cuerpo técnico, sanidad y funcionarios del club, así como también hinchas que siguen día a día la actualidad de la institución bien de cerca”.

Desde que se instalaron las medidas de prevención el viernes por la tarde, el club aurinegro comenzó a acatar las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública según contaron a Ovación seguirán tomando en cuenta lo que exprese el organismo.

“Ya tomamos las medidas necesarias para la prevención y lo seguiremos haciendo hasta que las autoridades nacionales así lo requieran porque no es intención del club poner en riesgo la salud de los integrantes de esta institución”.

Comenzó la prevención y en Peñarol la siguen al pie de la letra.

Kevin Lewis, uno de los juveniles ascendidos este año al plantel principal. Foto: Francisco Flores.

Formativas suspendió todo tipo de actividades

Desde las Divisiones Formativas de Peñarol también se actuó con mucha celeridad luego de la comunicación oficial por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP).

En un comunicado, el club expresó que Peñarol “tiene como prioridad la salud de sus jugadores y funcionarios así como de sus familiares por encima de cualquier evento deportivo”.

Además, agrega que “el club cuenta con excelentes profesionales en su equipo de sanidad que forman parte del equipo de trabajo que se desempeña en juveniles y su opinión y asesoramiento en este tema es altamente valorada”.

En tal sentido y atento a todas las recomendaciones de salud, las formativas de Peñarol decidieron: suspender el viaje de la categoría 2008 a Brasil, las giras de las categorías 2006 y 2007 por Río Negro, Paysandú, Salto y Artigas prevista para el mes de abril, suspender durante una semana (16 al 22 de marzo) los entrenamientos de todas las categorías juveniles y también de la captación.

⚠COMUNICADO OFICIAL⚠

El Club se manifiesta oficialmente sobre COVID-19. pic.twitter.com/lPmBU3Fd5J — Formativas CAP (@FormativasCAP) March 14, 2020

Por otra parte, a cada jugador se le enviará un protocolo de puntos clave sobre conductas a tener en cuenta para la prevención y también los pasos a seguir para un entrenamiento individual poniendo especial énfasis en la alimentación, conductas, auto análisis (videos) y otros aspectos de interés.

El comunicado firmado por Pablo Torres, presidente de Formativas de Peñarol expresa también que los jugadores que residen en alojamientos brindados por el club serán enviados a sus respectivos hogares.