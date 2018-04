Peñarol podría clasificar a octavos sumando los tres puntos ante The Strongest

Con la simple captura de los próximos tres puntos que tiene para disputar como locatario ante The Strongest de Bolivia, Peñarol podría ingresar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

​

Para que esta posibilidad se concrete, en primer lugar la eventual derrota ante Atlético Tucumán debería producirse nada más que por un gol de diferencia. Ese es el primer paso, el segundo es que Libertad obtenga el triunfo como dueño de casa ante los tucumanos.



La cuenta es la siguiente: si bien Atlético Tucumán superaría la línea aurinegra por puntos -porque llegaría a 9- el cierre de la llave C tendría el triunfo de los dirigidos por Leonardo Ramos ante The Strongest, lo que emparejaría la tabla de posiciones en unidades ganadas y la clasificación se determinaría por diferencia de goles.



Hoy Peñarol tiene +2 contra el saldo 0 de los argentinos. Ante la hipótesis de derrota en el Monumental José Fierro, podría quedarse con +1 al igual que los dirigidos por Ricardo Zielinski, pero crecería nuevamente con el triunfo en el Campeón del Siglo y dejaría a Atlético Tucumán afuera si pierde con Libertad.