Carlos Rodríguez: "Que te llamen de Peñarol te da orgullo, no importa en qué situación esté"

Carlos "Paco" Rodríguez, flamante incorporación de Peñarol, brindó una entrevista a Punto Penal este domingo y habló de cómo vivió el interés del aurinegro en volver a contar con el defensor: "Que te llamen de un equipo grande te da orgullo, de corazón; no importa la situación en la que esté", manifestó el actual jugador de Liga de Quito que ya no será tenido en cuenta por el elenco ecuatoriano.

Además, señaló que regresa "contento y a dejar todo" a un club donde lo trataron "muy bien" cada vez que vistió su camiseta. Según el sitio especializado Transfermarkt, el zaguero jugó 15 partidos con el mirasol y anotó un gol.

Por otra parte, "Paco" se refirió a las dificultades que atravesó su carrera futbolística en los comienzos: "Estaba jugando de titular en Miramar Misiones, cambiaron el equipo, trajeron nuevos jugadores y me mandaron a tercera todo el año. De ser titular pasé a ser la quinta o sexta opción".

Sin embargo, luego pudo relanzar su carrera: "No fue un partido ni un click. Fue un cambio de aire que logré en Plaza Colonia. Yo no venía jugando, estaba en la B. Y Carlos Manta, Roberto “Chiqui” García y Eduardo Espinel me dieron la oportunidad de jugar y hacer esa buena campaña en Plaza", afirmó Rodríguez. A su vez, afirmó que "estaba allá abajo y gracias a Plaza" pudo tener una carrera mejor.

Con respecto a la concreción de su préstamo al conjunto aurinegro, el defensor destacó que Peñarol, Liga y él hicieron un esfuerzo porque "el pase se venía cayendo". Además, se mostro contento por "entrar en rodaje de vuelta" tras estar entrenando con la Tercera División del equipo de Quito.

En otro orden, el futbolista reconoció que, cuando le tocó emigrar a Liga de Quito, se fue "con lástima" del mirasol porque sus compañeros lo habían hecho sentir muy cómodo. "Tenía que pensar en mi familia, en mi carrera y en mi edad, así es el fútbol y hay que aprovechar las oportunidades", declaró el central uruguayo.

En relación a Cristian Olivera, la nueva incorporación que selló el aurinegro en las últimas horas, Rodríguez no escatimó en elogios hacia el futbolista proveniente de Almería: "Lo vi jugar en Rentistas y es un crack, un jugadorazo. Ayer me enteré que venía a jugar a Peñarol y es una buena noticia. Es un gran jugador que va sumar mucho al equipo" , remató.