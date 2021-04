Peñarol fue a buscar el delantero que no se pudo llevar Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, realizó una gestión con José Luis Palma para intentar acordar el fichaje de un delantero que no pudo conseguir Nacional. Se trata del extremo Federico Martínez, quien regresó al Liverpool después de su pasaje por el fútbol argentino.

El diálogo entre los presidentes no se encarriló de la manera esperada para el lado aurinegro, porque el titular de Liverpool dejó en claro que el negocio solamente puede llevarse adelante de una manera: con un pago importante.

Confirmando el adelanto entregado por Vamos que Vamos (94.7 FM y 1.050 AM) Ovación supo que los carboneros plantearon una cesión en préstamo, pero no encontraron eco porque su propuesta no incluyó los montos que pretende el Negriazul.

A Peñarol, entonces, lo frenó la misma barrera que no pudo sortear Nacional: la defensa de Palma de sus intereses deportivos y económicos. Como supo reconocerlo el propio Palma públicamente, aceptando que podía ceder al jugador en préstamo, pero si se lo pagaba lo que valía.