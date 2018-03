El aurinegro ganó con un doblete del "Cebolla" y quedó como único líder

Primer tiempo:



El primer cuarto de hora fue de terror para Boston River. El equipo de Alejandro Apud no hizo pie, tuvo la lesión de Pablo Álvarez y encima sufrió muy rápido un gol de Peñarol. A los seis minutos, tras una gran combinación con Agustín Canobbio, el "Cebolla" Rodríguez pisó el área y sacó un potente remate que dejó sin chances al arquero.



A partir de ahí, el aurinegro manejó el trámite del partido a su antojo. Tuvo la pelota y llevó el encuentro a donde más quería: al arco de Boston River. Kevin Dawson, hasta los últimos cinco minutos, fue un espectador más. Eso sí: le llegaron dos veces y respondió satisfactoriamente ganándose los aplausos del Campeón del Siglo.



Los ataques más importantes para el local se originaron por los costados, con Canobbio (no le cobraron un claro penal a los 41') y Giovanni González que permanentemente intercambiaron las bandas. Fidel Martínez y "Maxi" Rodríguez no tuvieron tanta participación, pero cada vez que entraron en juego resolvieron bien y dejaron en claro que Peñarol debe buscarlos con mayor continuidad.

Segundo tiempo:



En el complemento (Fidel Martínez se quedó en el vestuario por una molestia), Peñarol volvió a manejar la pelota aunque no pudo conseguir la misma intensidad. Así y todo, siempre dio la sensación de estar más cera del segundo que del descuento de Boston River.



Sin embargo, Peñarol recién pudo cerrar el partido a los 74 minutos cuando un tiro desde afuera del área del "Cebolla", con desvío previo en Carlos Valdez, terminó en el fondo del arco para darle a "Leo" Ramosla tranquilidad que necesitaba.



Boston River descontó casi en el cierre del encuentro por intermedio de Diego Scotti y le puso un manto de incertidumbre al partido. Pese a ello, el aurinegro estuvo firme en defensa y no sufrió problemas.



Peñarol ganó, por momentos volvió a dejar buenas sensaciones y, con el traspié que sufrió Danubio, sabe que terminará la fecha como único puntero. Ahora el equipo puede poner la cabeza en el partido del jueves ante The Strongest en el debut por la Copa Libertadores.