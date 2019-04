Peñarol y Bolivia, un historia de desamor 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Bolivia ha sido uno de los grandes escollos de Peñarol a lo largo de la historia en la Copa Libertadores de América, ese torneo que tantas alegrías le dio al pueblo carbonero.

Es que al día de hoy, los aurinegros disputaron 16 encuentros en tierras bolivianas entre Libertadores y Sudamericana con un saldo negativo: ocho derrotas, cuatro empates y solamente cuatro triunfos.

Hay una explicación y es la altura. Peñarol ha tenido que jugar en ciudades como Potosí a 4.000 metros sobre el nivel del mar, La Paz a 3.600, Cochabamba a 2.500 y esta noche visitará por primera vez Oruro, a 3.800.

De todas maneras, los resultados no han sido buenos para los aurinegros, que hoy buscarán su quinta victoria en tierras bolivianas por torneos de Conmebol.

El historial de Peñarol en Bolivia



30/04/1960 – Jorge Wilstermann 1 – 1 Peñarol por Copa Libertadores

02/02/1966 – Jorge Wilstermann 1 – 0 Peñarol por Copa Libertadores

13/02/1966 – Deportivo Municipal 1 – 2 Peñarol por Copa Libertadores

07/03/1971 – The Strongest 1 – 2 Peñarol por Copa Libertadores

13/03/1971 – Chaco Petrolero 1 – 1 Peñarol por Copa Libertadores

21/02/1989 – The Strongest 1 – 2 Peñarol por Copa Libertadores

24/02/1989 – Bolívar 3 – 0 Peñarol por Copa Libertadores

03/03/1998 – Oriente Petrolero 0 – 0 Peñarol por Copa Libertadores

06/03/1998 – Bolívar 1 – 0 Peñarol por Copa Libertadores

13/04/2000 – Blooming 3 – 3 Peñarol por Copa Libertadores

19/03/2002 – Real Potosí 6 – 1 Peñarol por Copa Libertadores

25/02/2003 – Bolívar 5 – 2 Peñarol por Copa Libertadores

23/03/2004 – The Strongest 2 – 0 Peñarol por Copa Libertadores

29/08/2014 – Jorge Wilstermann 0 – 4 Peñarol por Copa Sudamericana

07/03/2017 – Jorge Wilstermann 6 – 2 Peñarol por Copa Libertadores

15/03/2018 – The Strongest 1 – 0 Peñarol por Copa Libertadores

Algunos datos estadísticos