Peñarol y Boca juntos en Conmebol

Los delegados de Peñarol y Boca Juniors presentarán hoy ante la Cámara de Apelaciones de la Conmebol la solicitud para bajar las sanciones a Lucas Hernández y Nahitan Nández por los incidentes ocurridos tras el encuentro contra Palmeiras en Montevideo en la edición pasada de la Copa Libertadores de América.



Ambos jugadores fueron sancionados con cinco encuentros y ya cumplieron dos. Recién cuando lleguen al tercero, la mitad de la sanción, podrán acceder a una eventual habilitación. En principio, Leonardo Ramos no podría contar con el lateral ante The Strongest en La Paz (15 de marzo), Atlético Tucumán en Montevideo (4 de abril) y Libertad en Asunción (18 de abril).



A Guillermo Barros Schelotto le ocurriría lo mismo contra Alianza en Lima (1° de marzo), Junior o Guaraní en Buenos Aires (4 de abril) y Palmeiras en San Pablo (11 de abril).



Para ocupar esa posición en la cancha, el DT aurinegro puede manejar dos opciones: Rodrigo Rojo, que ya sumó minutos en Tercera División, o Giovanni González, que puede adaptarse a ese sector. Los otros dos que podían jugar en ese sector salieron cedidos a préstamo: Fabián Píriz a Rampla Juniors y Hernán Petryk a Chacarita Juniors.



Vale aclarar que los dirigentes aurinegros y xeneizes llevarán los descargos pertinentes ante la Cámara de Apelaciones y no ante la Comisión Disciplinaria. Allí fue donde Palmeiras pudo bajar el año pasado la sanción a Felipe Melo de seis a tres partidos.