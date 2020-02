Peñarol se aseguró a Facundo Pellistri hasta 2022 con un contrato revolucionario

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Estamos haciendo historia. Dentro de unos años esto se va a ver como un cambio definitivo en la política de Peñarol frente a sus jugadores y a lo que quiere el club de sus planteles". El que habla con orgullo es Rodolfo Catino apenas minutos después de firmar un contrato que está convencido marcará un hito: la renovación del juvenil Facundo Pellistri hasta 2022.

La buena noticia para los hinchas de Peñarol es que el joven de 18 años recién cumplidos (20 de diciembre) firmó su primer vínculo como mayor y lo hizo a largo plazo. La gran noticia para Pellistri es que tendrá un jugoso salario. "Es un contrato muy importante para un juvenil, el más importante del fútbol uruguayo, y no es que nos lo pidieron, sino que ofrecimos una cifra importante de entrada porque con (el presidente) Jorge (Barrera) queremos lograr la fidelización de los futbolistas formados en el club", contó Catino a Ovación.

El vicepresidente carbonero profundizó en el tema: "Peñarol está apostando a los juveniles desde hace unos seis años y eso significa un reconocimiento económico a los que llegan para que no quieran irse tan rápido y que cuando lo hagan sea porque realmente reciben una oferta muy importante".

Catino, de larga trayectoria en las divisiones formativas de la institución, considera que este revolucionario contrato "es la frutilla en la torta del trabajo de juveniles. Tenemos que hacerlos sentir felices de estar en Peñarol y no que estén pensando en irse porque miran para el costado y hay jugadores de más años, que no surgieron en el club y que ganan más que ellos".

El dirigente no reveló el salario que se le pagará a Pellistri, pero reiteró que "es muy importante" para el mercado interno, algo que no se acostumbra a pagarle a un futbolista tan joven, por lo cual "me costó un poco convencer a algunos compañeros del Consejo Directivo, pero al final se dieron cuenta que esto tendrá sus réditos a futuro".

Cláusula de rescisión

Uno de los efectos que tiene este alto contrato que se le firmó al juvenil es que se le puso una alta cláusula de rescisión, lo que asegura que el futbolista no solo tiene tres años de contrato por delante, sino que en caso de que haya interesados por él desde el exterior en ese período van a tener que poner un dinero interesante sobre la mesa.

Catino tampoco dio a conocer cuál es el monto de la cláusula de rescisión, pero reconició que a partir de ahora "indudablemente es muy alta", lo que da también una idea de la importancia del salario que cobrará Pellistri.

Pellistri en números

Facundo Pellistri hizo su debut en 2019 de la mano de Diego López. Su primer partido fue el 11 de agosto, cuando entró ya para jugar tiempo de descuento en el 2-2 ante Defensor Sporting en el Franzini.

En su primera temporada disputó 20 partidos (todos por el torneo local), de los cuales fue titular en 14 (fue sustituido en 5) e ingresó desde el banco en 6. Completó 1359 minutos en cancha y convirtió un gol, a Cerro en el triunfo 3-1 en noviembre pasado. Nunca fue expulsado y ni siquiera amonestado.

Causó una gran impresión por su velocidad por las bandas, preferencialmente por la derecha. En el equipo que ahora dirige Diego Forlán es titular y apunta a ser una de las figuras importantes de Peñarol en el esquema de "Cachavacha".