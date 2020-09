Peñarol armó la lista para ir a Chile con 23 futbolistas y tres ausencias

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol viajará a Chile con un plantel integrado por 23 jugadores para enfrentar a Colo Colo. En la nómina no fue incluido Rodrigo Abascal, porque no puede ser utilizado dado que fue expulsado ante Wilstermann; Mathías Britos se encuentra lesionado, en tanto Jonathan Urretaviscaya todavía no está pronto para regresar a la competencia.

Los que sí forman parte de la delegación aurinegra —que viajará este lunes a la hora 15 rumbo a Santiago de Chile— son los juveniles Agustín Álvarez Wallace y Agustín Álvarez Martínez. El partido correspondiente a la tercera fecha del Grupo C del torneo continental se disputará este martes a partir de la hora 19:15.