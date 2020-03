Peñarol apuesta a la fuerza de ser local para vencer a Jorge Wilstermann

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El juego que afrontará esta tardecita Peñarol ante Jorge Wilstermann, desde las 19:15, por la segunda fecha de la Copa Libertadores, no será uno más y no lo será por muchos factores.

El primero, y tal vez principal, porque Peñarol está obligado a ganar luego de caer en su primera presentación, porque juega como local y porque debe recuperarse en lo futbolístico y en lo anímico tras un arranque irregular del 2020.

Segundo, porque Diego Forlán hará su estreno en la Copa Libertadores como local y esa es una responsabilidad que seguramente guste, pero que genera un gran compromiso.

Y tercero, pero no menos importante, defender la buena cosecha de puntos que ha hecho Peñarol en la Copa Libertadores jugando como local en las últimas decisiones.

A nadie escapa que el conjunto mirasol no ha tenido buenos rendimientos en lo internacional y la prueba más clara es que no logra clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores desde 2011, pero eso no impide que los aurinegros hayan hecho buenas presentaciones jugando en casa y ese es uno de los detalles a los que se debe aferrar Peñarol para empezar a cambiar la pisada esta noche.

De los últimos 10 partidos que el conjunto aurinegro jugó como local en Libertadores ganó ocho, empató uno y perdió el restante, por lo que el Campeón del Siglo se ha convertido en un fortín muy importante y sin duda es un gran aliciente para lo que se puede ver esta tarde-noche.

La importancia del Campeón del Siglo es tal que si uno analiza los 10 partidos anteriores que jugó Peñarol como local en el Estadio Centenario por Copa Libertadores solo encuentra tres triunfos.

El 19 de abril de 2016 debutó como local en el Campeón del Siglo con triunfo 4-3 ante Sporting Cristal y luego de ello pasó un triunfo ante Atlético Tucumán, una derrota ante Palmeiras -que fue la única- y una victoria ante Jorge Wilstermann en 2017.

Para 2018, Peñarol terminó con tres triunfos luego de vencer a Atlético Tucumán, Libertad y The Strongest, mientras que en 2019 terminó invicto pero a los triunfos ante San José y Liga de Quito se le sumó el empate con Flamengo.

Con todo esto a su favor, también hay que tener en cuenta que salvo el empate sin goles ante el Mengao y el triunfo por mínima ante el elenco ecuatoriano, Peñarol siempre anotó dos o más goles en estos encuentros.

La necesidad, la ilusión y los antecedentes le dan un fuerte empuje a Peñarol que afrontará uno de los partidos más importantes desde que Forlán asumió el cargo de entrenador.

Está claro que los partidos hay que jugarlos y que los números a la hora de enfrentarse en la cancha desaparecen, pero los jugadores lo pueden tomar como una motivación para el momento de saltar al campo de juego.

Los puntos en casa están en juego y si los aurinegros quieren pelear por uno de los dos cupos en octavos de final tendrán que seguir con su buena racha, dejar de lado el inicio negativo y quedarse con los tres puntos teniendo en cuenta que si puede ser por una buena diferencia mejor.

La fuerza de ser local es a la que Peñarol debe aferrarse pensando en el presente y en el futuro.