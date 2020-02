Peñarol apronta su visita a Curitiba entrenando en césped sintético

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol se apronta para su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020 y de cara a su visita al Arena Da Baixada para enfrentar a Athlético Paranaense, el aurinegro jugará un partido amistoso en césped sintético.

En tal sentido, el equipo de Diego Forlán enfrentará esta tarde a la hora 19:00 a Central Español en el Estadio Charrúa, escenario que tiene su campo de juego de césped sintético.

El objetivo es que los jugadores se vayan adaptando a lo que se encontrarán en Curitiba el próximo martes 3 de marzo a la hora 21:30 cuando se midan con Athlético Paranaense en el Grupo 3 de la Copa Libertadores, llave que también integran Colo Colo de Chile y Jorge Wilstermann de Bolivia.

Si bien es una superficie a la que los jugadores uruguayos no están acostumbrados, muchos ya han jugado en césped artificial pero la intención es que el factor sorpresa no tenga tanta importancia, por eso el cuerpo técnico encabezado por Diego Forlán no quiere dejar detalle librado al azar sabiendo que se trata nada menos que de la Copa Libertadores de América.

Tras ese encuentro amistoso, el plantel aurinegro volverá a entrenar mañana por la mañana en Los Aromos a las 8:30 de la mañana a puertas cerradas al igual que sábado, domingo y lunes, día en el que el plantel viajará en horas de la tarde hacia Curitiba.