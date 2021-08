Peñarol descartó definir por "sorteo" la entrada de 5.000 socios al CDS contra Sporting Cristal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La noticia de que el Gobierno había dado el visto bueno para que Peñarol reciba público en el choque de vuelta de Copa Sudamericana, ante Sporting Cristal el próximo 18 de agosto, fue considerado una gran novedad para la institución aurinegra y también para los hinchas del club.

De todas maneras, claro está que no todos podrán ingresar y sin ir más lejos ya existen cuatro restricciones: ser socio, ser mayor de edad, tener las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 y que hayan pasado 14 días de la segunda dosis de la misma.

Por supuesto que son muchos los hinchas mirasoles que integran ese grupo, pero de todas maneras, solo 5.000 de ellos tendrán la chance de observar el choque ante el elenco peruano desde las tribunas del Campeón del Siglo.

¿Cómo se definirán los 5.000 afortunados que estarán presente en el juego? Guillermo Varela, consejero de Peñarol, aseguró este miércoles a la mañana en el programa Desayunos Informales (Canal 12) que todavía no se definió, pero reconoció que "el sorteo es una de las opciones" que maneja la dirigencia. "No es por la que estamos más inclinados porque los sorteos se prestan a complejidades e injusticias y no está definido hasta esta noche", remarcó.

Lo que sí dejó en claro el dirigente aurinegro es que "las entradas van a ser individuales". "En este partido si sale sorteado uno, puede ir el sorteado y no esa persona con dos o tres más. De futuro lo que pretendemos es que el que salga sorteado pueda elegir a un socio más a su entera elección sea familiar, amigo o con el que acostumbra ir al fútbol", subrayó.

Ante esta posibilidad, fue consultado sobre qué sucederá con los niños teniendo en cuenta que no están vacunados: "Si terminamos eligiendo un sistema inteligente de ingreso con una mezcla de antigüedad, asistencia y scoring del socio, difícilmente los niños califiquen en este partido".

Estadio Campeón del Siglo. Foto: Estefanía Leal.

Pero en el correr de la jornada, mientras siguen las reuniones virtuales entre los consejeros ya que algunos están en Perú y otros en Montevideo, Ignacio Ruglio le confirmó a Ovación que la posibilidad de un sorteo "quedó totalmente descartada".

Más allá de que el proceso de elección y de ingreso al CDS debió ser contrarreloj por la proximidad del encuentro, Varela admitió que a futuro la idea puede ser otra: "Para partidos en los que nos dé el tiempo, la sugerencia es que haya un espacio para personas no vacunadas. El tema es que ahí tenemos otros desafíos porque se nos pide PCR y ese proceso en un evento masivo es bastante complejo, tiene un costo y no está claro cómo vamos a manejar eso".



Por otro lado, Ruglio agregó que "hagamos lo que hagamos vamos a dejar a mucha gente enojada, pero lo cierto es que la idea principal es darle prioridad a los que en estos 20 meses de pandemia de coronavirus siempre apoyaron al club pagando sus cuotas".

Además, el titular carbonero confirmó que en la jornada del jueves se dará a conocer un video con la mecánica a utilizar para distribuir las 5.000 entradas que el club tendrá disponible para la revancha frente al equipo peruano.

Cabe recordar que los consejeros de Peñarol se están reuniendo cada dos horas para manejar opciones con el objetivo de definir esta situación teniendo en cuenta que el mirasol jugará desde la hora 19:15 frente a Sporting Cristal el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana en el Estadio Nacional de Lima.

Peñarol volverá a jugar en el Campeón del Siglo el miércoles 18 por Copa. Foto: Estefanía Leal.

Un paso más en el retorno de los hinchas

Cabe recordar que las autoridades ya habían dado el visto bueno para el retorno del público a los juegos de OFI, así como también se maneja que para el Campeonato Uruguayo lo mismo ocurra en septiembre, mes en el que también se espera que los juegos por Eliminatorias de la selección uruguaya tengan hinchas en las tribunas.

El descenso de los casos de coronavirus en nuestro país y la carta que llegó desde la Conmebol dirigida al ecretario Nacional del Deporte (SND), Sebastián Bauzá, y al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, terminaron incidiendo en la posibilidad de que el público retorne unos días antes y lo haga con el encuentro entre Peñarol y Sporting Cristal.

Conmebol ya había autorizado a los equipos desde la pasada instancia de octavos de final, tanto en Libertadores como en Sudamericana, a jugar con hinchas en las tribunas (respetando aforos y estrictos protocolos), siempre y cuando dieran el visto bueno las autoridades de cada país.