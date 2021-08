Pellistri en su regreso al Alavés: "Tenía en claro que si salía a préstamo era acá"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras realizar parte de la pretemporada con el plantel principal de Manchester United, Facundo Pellistri regresa al Alavés de España para jugar como cedido durante la temporada 2021/22.

Para el atacante uruguayo no es su primera vez en la liga y en el club teniendo en cuenta que el cierre de la 20/21 también lo pasó defendiendo esos colores, al igual que ahora, en calidad de cedido.

"Desde el primer momento he tenido claro que si salía de nuevo a préstamo sería al Deportivo Alavés”, expresó Pellistri en la conferencia de prensa donde fue presentado.



“La temporada pasada me encontré un gran grupo de jugadores, que además la mayoría continúan, y una Liga con desafíos enormes”, expresó el uruguayo y agregó: “Siempre supe que el lugar era este por cómo me sentí la temporada pasada y por la clase de liga que es”.



“Empecé la pretemporada el 3 de julio con el Manchester United y estoy preparado para jugar y dar el máximo desde ya, y deseando ver Mendizorrotza con la hinchada en las tribunas”, manifestó ante la chance de debutar el próximo sábado ante Real Madrid en el arranque de LaLiga.

"Quiero agradecer a Facundo Pellistri por volver a elegir al Deportivo Alavés, eso nos llena de alegría y orgullo. Su vuelta nos hace estar satisfechos y convencidos de que juntos podemos conseguir grandes cosas", expresó Sergio Fernández, director deportivo del club.



Fernández también agradeció al Manchester United por la oportunidad de contar con el uruguayo y "volver a confiar en el Deportivo Alavés para el desarrollo de uno de sus máximos potenciales a futuro".



Para el futbolista de 19 años será su segundo pasaje por la institución con la que en la pasada temporada sumó un total de 539 minutos que fueron repartidos en 12 encuentros.