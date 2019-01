Pellejero: "Tenemos la duda si Cerro va a jugar" el Uruguayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En exactamente dos semanas debería empezar el Campeonato Uruguayo 2019, el sábado 9 de febrero, pero antes todos los clubes que tengan deudas con sus futbolistas deberán saldarlas para poder participar. Ese es el caso de Cerro, uno de los equipos más complicados.

Por la información publicada por la Mutual Uruguaya de Futbolistas el 17 de enero el club albiceleste debe US$ 324.323, en sentido de dos salarios completos, más tres complementarios y premios, una situación similar por la que pasan los funcionarios según lo publicado por Montevideo Portal.



Por esto es que el plantel de jugadores decidió entrenar por su cuenta en el Parque Vaz Ferreira hasta que aparezcan soluciones, al menos el pago de un mes de los adeudados.

"Fue algo que decidimos entre todos y trasladamos a la presidenta del club (Graciela Castro)", explicó el capitán Richard Pellejero en diálogo con Montevideo Portal. "Estamos pasando por momentos complicados, donde la solidaridad entre compañeros hace que sigamos adelante, porque después si aparece la plata los que tenemos que poner la cara en la cancha somos nosotros", agregó.

Por esto es que no hay seguridad de poderse presentar al inicio del Torneo Apertura o si sucederá lo mismo que con El Tanque Sisley hace un año (un día antes del inicio del Uruguayo 2018 se bajó por no poder pagar las deudas). "Y la duda hoy en día la tenemos", exclamó el volante de 42 años. "No es fácil estar en el vestuario y entrenar con esa incertidumbre", sumó.



Los directivos "están trabajando en pos de encontrar soluciones, que esperemos aparezcan rápido por el bien de Cerro", finalizó.