Peligro de igualar la peor racha de la era Tabárez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Al igual que ocurrió hace casi dos años ante Italia, Uruguay afronta este juego contra Uzbekistán arrastrando una racha negativa y en caso de perder mañana por la China Cup igualará el peor registro en la era Tabárez.



Desde que el seleccionador renovó su contrato luego de la Copa del Mundo de Rusia 2018 no solo no ha podido ganar, sino que ha perdido todos los partidos. El único juego que ganó Uruguay luego de haber sido quinto en el Mundial fue ante México (4-1 en Houston), pero entonces la Celeste no fue dirigida por el maestro, sino por Fabián Coito, hoy al frente de Honduras.

Luego vinieron cuatro derrotas consecutivas: 2-1 contra Corea del Sur, 4-3 frente a Japón, 1-0 ante Brasil y 1-0 con Francia. En realidad para Tabárez sí ya son cinco caídas seguidas si se tiene en cuenta la derrota 2-0 ante Francia por los cuartos de final en Rusia, pero no para Uruguay pues ganó el partido antes mencionado ante México.

No es nueva la situación. Ya Tabárez sufrió cinco caídas consecutivas en el pasado entre el 15 de noviembre de 2016 y el 7 de junio de 2017. La mala racha entonces comenzó con un 3-1 ante Chile en Santiago, siguió con el 1-4 en casa frente a Brasil, el 2-1 en Lima con Perú (todas por Eliminatorias), el 3-1 con República de Irlanda y el 3-0 con Italia, estos últimos dos en amistosos.

Ese mal andar de cinco juegos se completó ante Italia, precisamente el último juego en el que Uruguay no tuvo a Cavani ni a Suárez en cancha (ver página 6).



“Uzbekistán es un buen equipo. Está dirigido por un gran entrenador (Héctor Cúper), al que conozco. Nos enfrentamos en el Mundial cuando dirigía a Egipto y sus equipos son muy fuertes, muy organizados”, advirtió Tabárez respecto al rival del debut. El DT celeste recién hoy entrenará con plantel completo.