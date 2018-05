"A pelear el segundo puesto"

"Hay detalles en los campeonatos que te marcan, como el empate con Rampla y con Racing. Con esos cuatro puntos estaríamos peleando el campeonato. Pero destaco que por cuarto campeonato seguido, Defensor Sporting está en el lugar donde tiene que estar”, dijo Eduardo Acevedo respecto a su equipo, que visitará a Peñarol en el Campeón del Siglo, un escenario en donde ya sabe de victorias.



“Este es un plantel corto, en el que vamos formando a los pibes. No tenemos la cantidad de jugadores de otros, pero sí la personalidad y el carácter que nos permite mantenernos en las primeras posiciones”, agregó el estratega violeta.



La derrota frente a Monagas fue un golpe duro para los del Parque Rodó, pero tuvieron mucho tiempo para conversar al respecto en el viaje de regreso y se recuperaron venciendo a Boston River el lunes. “Hubo muchas cosas que incidieron en el partido frente a Monagas, pero no quiero mencionarlas porque va a quedar como excusa. No jugamos bien en Venezuela, no tuvimos el control de la pelota ni del campo. Y el gol al inicio del segundo tiempo fue un golpe duro del que el equipo no se pudo recuperar. Además de las cosas que vivimos y que vimos en Venezuela que pegó mucho en los jugadores. Ya llevábamos días acá y yo escuchaba las conversaciones de los jugadores que le contaban a los que no viajaron las cosas que habían visto. El tema era constante. Por suerte frente a Boston se pudo responder y se hizo un partido redondo”, afirmó Acevedo, quien confía en la rebeldía propia.



“Defensor siempre empieza los partidos perdiendo, porque si estás empatando estás perdiendo. Cada vez que los jugadores se ponen la camiseta de Defensor es para ganar, más en un partido frente a Peñarol, como pasa con Nacional y con Danubio. Son partidos especiales, son los partidos de la rebeldía, de la personalidad, y eso me deja tranquilo”, confió.



“Peñarol es un gran equipo, con un plantel largo, como demostró el otro día en el partido con Progreso. Tiene jugadores hechos, de experiencia y buen nivel. Y está jugando a dos frentes como nosotros”, afirmó el entrenador, que no piensa en lo que puede pasar en Jardines. “Nacional y Danubio tendrán que hacer su partido, nosotros no tenemos que tener ahí la oreja. Tenemos que hacer lo nuestro: salir a ganar y pelear el segundo puesto”.

Parque rodó Una duda en el medio Carlos Benavídez vio la roja ante Boston River y no podrá jugar en la última fecha. Acevedo debe decidir si su lugar es ocupado por Claudio Rivero o Cristóbal.



Tras la práctica llevada a cabo ayer por la mañana en el Franzini, Juan Manuel Boselli y Germán Rivero se quedaron pateando al arco bajo la supervisión de Richard Porta.



Después de la amplia victoria de Gremio ante Cerro Porteño, los violetas renovaron la esperanza de clasificar. “Levanta nuestra chance, hay que ver como está Cerro Porteño tras el 5 a 0”, dijo Acevedo.



Matías Cabrera, siempre clave en la creación del equipo violeta, reconoció que el viaje de 22 horas a Venezuela les pasó factura ante Monagas. “No sentíamos las piernas”, admitió.