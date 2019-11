Pelé: "Cuántas patadas me dieron los ingleses y los argentinos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pelé, que dijo que colocó a Lionel Messi por encima de Cristiano Ronaldo y de Neymar, admitió que Giovanni Trapattoni fue el defensa más duro al que se enfrentó porque “era implacable” y “correcto”, añadiendo “no como los ingleses y los argentinos. Cuántas patadas me dieron…”.

En entrevista concedida a La Gazzetta dello Sport, justo cincuenta años después de su famoso gol número 1.000 en Maracaná contra el Vasco da Gama, “O Rei” reconoció que ha tenido problemas de salud y explicó su estado actual: "Aunque tengo algunas dolencias, me siento bien, pero es como si Dios me estuviera pidiendo la cuenta".

Al hablar de los rivales que tuvo dentro del campo, resaltó que el italiano Trapattoni, por sus características, fue el adversario más complicado que le tocó enfrentar. "Trapattoni fue el mejor defensor contra el que he jugado, implacable y correcto. No como los ingleses y los argentinos. Cuántas patadas me dieron...".

Finalmente, reconoció que aunque admira a Cristiano Ronaldo y espera que Neymar siga creciendo, si hubiera podido compartir campo con alguna de las estrellas actuales, “me hubiera gustado jugar al lado de Leo Messi”.