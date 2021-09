Pelé negó problemas de salud y dijo que se encuentra "muy bien"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El exfutbolista brasileño Pelé aseguró que se encuentra "muy bien de salud" y que acudió al hospital para realizar "exámenes de rutina", al salir al paso a los rumores que indicaban que "o rei" había sufrido un desmayo.

Pelé, de 80 años, explicó en sus redes sociales que se desplazó hasta el centro médico para realizar una batería de exámenes que habían sido pospuestos debido a la pandemia del COVID-19.

"No me desmayé y estoy muy bien de salud. Fui a hacer exámenes de rutina, que no había conseguido hacer debido a la pandemia. Avisad que no juego el próximo domingo!", comentó.



La salud del tres veces campeón del Mundo se ha visto debilitada en los últimos años, lo que, junto con la pandemia, le ha mantenido prácticamente recluido en su casa del litoral de Sao Paulo junto a sus familiares y amigos más cercanos, y alejado del foco mediático.