Pelé dijo que "Rey" hubo uno solo, pero eligió entre Messi y Cristiano Ronaldo

Edson Arantes do Nascimento, Pelé, contribuyó con su granito de arena para alimentar la discusión de qué jugador actualmente es el mejor del mundo. El astro opinó que que "hay mucho equilibrio", pero remarcó también "hoy Cristiano Ronaldo es el más estable, continuo y ha estado en ese nivel durante al menos 10 años".

Mientras se recupera en casa de sus problemas de salud y se mantiene aislado para no infectarse del coronavirus , Pelé habló para el canal de Youtube Pilhado y expresó su opinión: "Hoy por hoy, CR7 es el mejor del mundo, aunque no hay que olvidarse de Messi. Sin embargo Cristiano es más estable y Messi no es un goleador".

"¿Si ha habido jugadores mejores que ellos? Es una pregunta difícil de responder. No puedes olvidar a Zico, Ronaldinho o Ronaldo. En Europa, a Beckenbauer, Cruyff. No es mi culpa pero creo que yo era mejor que ellos, porque a todos los comparan conmigo", afirmó el exjugador, de 79 años.

"Mi padre y mi madre cerraron la fábrica. Mi padre fue jugador, marcó cinco goles de cabeza en un partido y ése es el único récord que no batí. Pelé sólo hay y habrá uno. Igual es porque Dios me quiere", bromeó el futbolista.

Se despidió con esta frase: "Hubo un rey e igual habrá algunos príncipes. Gané tres campeonatos del Mundo".