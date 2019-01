Peirano ya no es el técnico de los de la franja

Pablo Peirano no seguirá en Danubio. El técnico, que clasificó al equipo a la Copa Libertadores, terminaba su contrato a fin de este mes, pero se reunió en la tarde de este miércoles con el presidente electo, Jorge Lorenzo, y de común acuerdo decidieron que no continuaría.



Los nuevos dirigentes buscan hacer un recorte en el club, le propusieron trabajar el año próximo con menos presupuesto, y con más futbolistas de la cantera. Algo que Periano ya hizo en la temporada que acaba de finalizar, pero cree que con los juveniles es necesario cumplir con un proceso.



Es más, con respecto al presupuesto, por ejemplo, Danubio ya no concentraba y Periano se había adaptado a la situación.



Pero ahora, los objetivos, sobre todo deportivos, de los nuevos directivos y del entrenador eran diferentes, por lo que se decidió que cada uno seguirá por su camino.



Peirano, ya ha tenido algunos tanteos de un equipo del medio y otros del exterior.