El pedido de Zinedine Zidane para no perder a Federico Valverde

Federico Valverde pasó a ser, desde esta temporada, uno de los pilares del Real Madrid. El volante uruguayo se adueñó de uno de los lugares del mediocampo merengue y el entrenador Zinedine Zidane le dio la confianza.

El entrenador francés, desde su regreso al banco de Real Madrid, le aseguró "no estás a prueba. Me gusta el jugador que eres" y eso se ha demostrado con la cantidad de minutos que le otorgó en el once inicial.

Por eso mismo es que el entrenador quiere seguir contando con el uruguayo en el mediocampo, pero hay un detalle que lo hace dudar y ese es que el volante celeste es el jugador que menos gana en el plantel.

Según contó el portal español Don Balón, el entrenador ya habría hablado con Real Madrid para que sus ganancias anuales, que actualmente son de dos millones, aumenten.

La oferta que el elenco merengue le haría sería de unos cinco millones al año y extender su vínculo con el club hasta 2025, teniendo en cuenta que hasta ahora su contrato llega hasta 2023.

Con esto, la intención del club es "hacerle un mimo" a Valverde y que el futbolista no sea tentado por otros equipos del continente europeo y así abandone las filas merengues.

También, según Don Balón, desde el entorno del futbolista se solicitaría que ese aumento no sea hasta los cinco millones y que sí sea de siete millones anuales.