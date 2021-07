El pedido desde Uruguay: ¡Messi, llevate la Copa!

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Para muchos, el “Baila ahora, dale. Bailá ahora”, con el que Lionel Messi fustigó a Yerry Mina, fue el mimo más grande que se le pudo hacer al corazón dolido del futbolero uruguayo por aquel bailecito del colombiano en la tanda de penales que terminó con derrota Celeste. Pero para otros, para el mundo fútbol de este lado del Río de la Plata, ni siquiera era necesario que ese ocurriese. Porque en una nueva definición de Copa América se iban a volcar a favor de la Argentina de Messi por la simpatía que un jugador serio y caballeroso supo ganarse en su carrera.

Así lo dejó en claro a Ovación la mayoría de los técnicos, jugadores o exfutbolistas que fueron consultados sobre su preferencia para la final continental de mañana en el mítico Maracaná.

Diego “Memo” López, por ejemplo, desde Cagliari no dudó en expresar que desea que “Argentina sea campeón, pero fundamentalmente por Messi. Merece ganar un campeonato de este tipo con su Selección. Yo sé que Argentina nos iguala, y obvio que no me gusta, pero si no es en este torneo puede ser en otro y por todo lo que ha hecho Messi me gustaría mucho que levantara la copa”.

"Por todo lo que ha hecho Messi me gustaría mucho que levantara la Copa" Diego López Director Técnico

Juan Ahuntchain se suma a la línea del “Memo” y también se vuelca a favor de Argentina pero tomando como foco especial el reconocimiento que merece tener Messi. “Ha sido muy golpeado por no ganar una Copa América y dejan de lado lo serio que siempre fue con su Selección y el caballero que ha sido en diversos aspectos. Messi es un ejemplo para otros futbolistas y sí se merece ganar un título de estas características”.

"Messi es un ejemplo para otros futbolistas" Juan Ahuntchain Director Técnico

Alejandro Lembo, que no pierde de vista el hecho de que un triunfo de Argentina equiparará el número de Copas América con Uruguay, siente que “esa rivalidad se ha ido dejando de lado. Yo tengo amigos, compañeros que conmigo fueron espectacular. Hoy no me importa que lleguen a 15 copas, quiero que salgan campeones, porque los prefiero antes que a Brasil. Me voy a sentar con ganas de verlos ganar y que Messi levante la copa porque se lo merece”.

"Hoy no me importa que lleguen a 15 copas, quiero que salgan campeones" Alejandro Lembo Exfutbolista

Álvaro Gutiérrez, a diferencia de lo que consignó Lembo, duda bastante sobre el resultado final porque para él está primero que nada Uruguay. Es más, si bien dijo que “después que Uruguay quedó eliminado para mí se terminó el torneo”, admitió que Argentina le genera más simpatía, pero más que la Albiceleste “lo hace Messi”. Y explicó: “Me gusta Argentina porque creo que Messi merece tener su premio”.

"Messi, más que Argentina, me genera simpatía". Álvaro Gutiérrez Director Técnico

Andrés Scotti, en tanto, también supo dejar en claro que “me da lo mismo” y hasta se ubicó al lado del “Guti” en la valoración de que “una vez que Uruguay quedó afuera” perdió el interés. “No tomo partido. Aunque admito que me genera más simpatía Messi. Eso sí, también el tema de la cantidad de copas américas ganadas me marcha mucho”.

"No tomo partido. Aunque admito que me genera más simpatía Messi". Andrés Scotti Exfutbolista

Para Antonio Alzamendi también hay alguna duda, aunque su corazón tira mucho para Argentina por la vida que supo llevar en el hermano país, “los amigos y compañeros que tuve y tengo. Siempre preferí a Argentina antes que a Brasil y eso no cambia, aunque no puedo negar que me gusta tener más títulos que ellos. No me gusta mucho que nos igualen”.

"Siempre preferí a Argentina antes que a Brasil y eso no cambia". Antonio Alzamendi Exfutbolista

Ariel Krasouski es otro que está ligado a Argentina por su pasado como futbolista en la vecina orilla y por esa razón deja en claro que “prefiero que Argentina sea campeón. No te olvides que tengo dos hijos argentinos y viví ocho años. Me trataron de forma espectacular”. Krasouski ni siquiera piensa en lo que pueda pasar en la tabla histórica de los campeones de América. “La verdad no me afecta que nos empaten”.

"Prefiero que Argentina sea campeón" Ariel Krasouski Exfutbolista

El “Colo” Juan Ignacio Ramírez, es de la camada nueva que se vuelca con todo a favor de Messi. “Siempre quiero a Argentina antes que Brasil y mucho más por Messi, por todo lo que luchó para lograr algo, porque otra vez lo tiene cerca y porque el otro día nos defendió. Si gana Argentina y nos iguala, que así sea, porque nos obliga a volver a ganar a nosotros”.

"Voy por Messi por todo lo que luchó para lograr algo y porque el otro día nos defendió" Juan Ignacio Ramírez Futbolista

Leonel Rocco no quiere que Argentina festeje, por más que siempre “me ha gustado más que Brasil. Quiero mantener el liderazgo y por eso. lamentablemente, tengo que ir a favor de Brasil. Quiero que Messi gane una Copa, pero primero está lo nuestro”.

"Quiero mantener el liderazgo, lamentablemente, tengo que ir a favor de Brasil". Leonel Rocco Director Técnico

Adolfo Barán ve a un “Messi totalmente distinto y Argentina se merece el título. Messi no precisa ganar nada, pero me gustaría que se llevara esta Copa porque me genera simpatía que nunca haya perdido su seriedad. Es un tipo normal pese al lugar que alcanzó”.

"Argentina se merece el título" Adolfo Barán Exfutbolista

Martín Varini, en tanto, se vuelca a favor de Lionel Messi y también de una generación que se está yendo. “Estos jugadores de Argentina merecen el título de América. Yo voy con Argentina en la final”.