El pedido del presidente de Cerro Largo a Aguerre: "Tratá de portarte bien"

El 3 de noviembre del año pasado Cerro Largo llegó hasta el Parque Central y venció 1-0 a Nacional. Ello le significó cerrar el 2020 como el único equipo que no perdió ante los tricolores, a la postre campeones uruguayos.

Aquella tarde quedó marcada porque, primero que nada, complicó las opciones de Nacional en el Clausura; pero también por el comportamiento del arquero de Cerro Largo, quien terminaría expulsado.

Washington Aguerre, confeso hincha de Peñarol (club en el que se formó y al cual pertenece), salió al campo de juego a hacer el calentamiento con ropa amarilla y negra cuando debía jugar de rojo. Además, al momento de entrar al campo de juego para realizar los ejercicios previos y recibir silbidos, mostró los cinco dedos de la mano a la tribuna local, lo cual generó mucho enfado.

A Aguerre los hinchas de Nacional no solo lo silbaron por su pasado aurinegro, sino porque en el pasado había tenido otro episodio a través de redes sociales y tuvo que salir a pedir disculpas a través de una carta.

Luego de concretado el triunfo, Aguerre siguió haciendo la señal de 5 con la mano, lo repitió cuando entraba al túnel y allí fue expulsado. ¿La consecuencia? Recibió dos partidos de sanción y el club lo multó con un descuento del 20% en su salario. El arquero volvió a pedir disculpas y se mostró arrepentido. “Ando pasando por un momento muy complicado. Horrible. No hay excusas, pero fue un momento con la revoluciones a mil y con el festejo no me controlé y no medí lo que estaba haciendo. Ni las consecuencias que podía tener”, admitió. Resultó que su número de celular se hizo viral y tanto él como su hijo recibieron amenazas a través de whatsapp.

Pasada toda aquella polémica, Aguerre se prepara para volver a enfrentar a Nacional este sábado por la segunda fecha del Torneo Apertura 2020. El foco estará puesto sobre el arquero de Cerro Largo o, en realidad, ya está puesto.

"Lo que pasó la otra vez ya lo dejé atrás. No sumó para nada lo que había pasado y quiero hacer un partido lindo en lo grupal y lo personal. Quiero cuidar mi imagen, ayudar a mi equipo y enfocarme solamente en el objetivo de mañana", dijo Aguerre este viernes en declaraciones al programa 100% Deporte (Sport 890).

El arquero, que el año pasado convirtió un gol de arco a arco ante Cerro, confesó que si bien el técnico Danielo Núñez todavía no le había dicho nada sobre lo que espera de su comportamiento, sí se lo había dicho el presidente de Cerro Largo, Ernesto Dehl. "Ni bien terminó el partido con Danubio (victoria 1-0) el otro día, ya en el vestuario me dijo: "Tratá de portarte bien con Nacional". Y dijo que le hará caso: "No puede repetirse lo de la otra vez porque no fue una buena imagen ni para mí ni para el fútbol".