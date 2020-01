A pedido de Mourinho, Tottenham hará gestiones por Edinson Cavani

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Tottenham de José Mourinho puso los ojos en Edinson Cavani, fichaje que buscarían lograr antes de que se cierre el actual período de pases. Según lo indicó el diario The Independent, José Mourinho levantó el pulgar para que los Spurs inicien las acciones que le pemitan incorporar un jugador que supla la larga ausencia de Harry Kane.

La lesión en el tobillo izquierdo de su goleador, que podría hacerle perder incluso todo lo que resta de temporada, obliga al Tottenham a buscar un recambio que ofrezca las mayores garantías para afrontar todas las competiciones.

Cavani, según informa The Independent, es el elegido, pero todo volvería a quedar en manos del PSG, que ya se ha negado en principio a dejar marchar al delantero uruguayo al Atlético de Madrid. En este caso, el equipo inglés no tendría los problemas financieros que no pudo ocultar el conjunto español.

Eso es lo que podría colaborar para que la salida del "Matador" se lleve adelante antes del próximo mes de junio, cuando finaliza oficialmente su vinculación al campeón francés.