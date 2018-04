Un pedido especial: "Suárez, ya te toca"

"Suárez, ya te toca". Con ese título, que abrió la portada digital del diario deportivo Sport, lo que se trató de consignar es que llegó el momento de que el delantero uruguayo termine con la sequía de goles que ostenta en la Champions League.



Con una racha goleadora muy buena en la Liga Española, en la que está nada más que a cuatro goles del líder de la carrera por el Pichichi, su amigo Lionel Messi (26 a 22), lo que pretenden es que el "Pistolero" convierta su primer tanto en la presente Champions en el cotejo de ida de los cuartos de final.



Barcelona recibirá a la Roma este miércoles en el Camp Nou, a la hora 15:45 de Uruguay, y "Lucho" afronta el reto de anotar su primer gol el este certamen en el noveno partido. Habiendo disputado casi la totalidad de los minutos de los ocho juegos llevados adelante hasta la fecha, solamente se perdió 16 minutos, Suárez no ha conseguido marcar. Lo que es realmente llamativo.



El diario Sport señala, además, que Suárez "no celebra un gol en la Champions desde el 8 de marzo de 2017 cuando marcó el primero de los seis tantos que el Barcelona le endosó al PSG en la famosa remontada".



Un hecho que no es menor, es que si bien los números del salteño no son extraordinarios en Champions League, tampoco son para despreciar. Hasta ahora jugó 36 cotejos y marcó 18 goles, lo que le entrega un promedio exacto de un gol cada dos encuentros.