El pedido de Bergessio a Gutiérrez: "Dejame hasta hacer el segundo gol"

A Nacional sólo le han anotado un gol en seis partidos del Clausura y fue de penal: el que le hizo Juan Ignacio Ramírez en la primera fecha. Sin dudas que es uno de los puntos fuertes del equipo, que ahora pasó a ser también el equipo menos vencido del certamen, superando a su rival de turno de anoche, que hasta ayer no había recibido goles en contra.

"Es algo que me deja contento. Yo le pido a los delanteros que sean los primeros marcadores y son los que respaldan y le dan tranquilidad tanto a los defensas como a los volantes. Hoy no nos llegaron mucho tampoco", explicó el técnico Álvaro Gutiérrez recién concretado el triunfo 2-0 sobre Plaza Colonia.



"Es una alegría enorme. Era un rival difícil, al que no le habían marcado goles. Era una cancha con el pasto alto. Los primeros minutos fueron trabados, no queríamos arriesgar mucho atrás y ellos tienen gente rápida arriba. Después que hicimos el segundo gol nos empezamos a soltar y aparecieron las mejores jugadas y ocasiones de gol", agregó el entrenador, quien no tendrá a Armando Méndez para el próximo partido debido a que llegó a las cinco amarillas, pero sí va a tener a Matías Viña para enfrentar a Cerro después de defender a la selección uruguaya.

El "Guti" también se refirió a la titularidad de Gonzalo Bergessio: "Es el goleador del equipo. En los momentos difíciles siempre contagió e hizo que Nacional empezara a sacar puntos difíciles. Ahora el problema es mío porque tengo a Bergessio en buen nivel, a Thiago (Vecino) en buen nivel, (Rodrigo) Pastorini que ni siquiera fue convocado está en muy buen nivel y yo sé que estoy siendo injusto con él, y con otros jugadores. La idea es rotar y quizás en el próximo partido lo veamos".

Por último, el DT agregó que a Bergessio "lo vi bien. Jugó con normalidad, como lo hace siempre. Recién en una práctica había hecho 50 minutos de fútbol, la cancha estaba pesada, le dije en el entretiempo para cuánto estaba, porque él quiere jugar siempre, y me dijo: 'Dejame hasta que haga el segundo gol'. Ni bien lo hizo pedí el cambio y me dice 'me vas a sacar, ¿eh?' Je".