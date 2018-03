Un peaje antes de La Paz.

Si uno mira el actual plantel de Peñarol y piensa en lo que Boston River viene mostrando en estas dos temporadas desde su ascenso a Primera División, imagina rápidamente un partido abierto, con dinámica y principalmente, muchos goles. Laterales que suben, volantes de buen pie y atacantes rápidos de los dos lados. Parece imposible que el encuentro no se desarrolle de otra manera: de ida y vuelta.



Sin embargo, hasta ahora, todos los partidos entre estos dos equipos se hicieron cerrados. Si bien Boston River es un rival que propone, no se la hizo para nada fácil al aurinegro. El historial detalla que se enfrentaron cuatro veces desde 2016 con tres empates y apenas un triunfo, en el último cruce, para Peñarol. Lo curioso es que todas esas igualdades se dieron por el mismo marcador: 0-0. Y la única vez que pudo llevarse los tres puntos fue apenas por un 1-0, gracias a una jugada individual de Diego Rossi.



Este signo de alarma, en parte, le puede venir bien al conjunto de Leonardo Ramos para no desviarse del objetivo. Con el debut de la Copa Libertadores a la vuelta de la esquina, es fácil pensar más en lo que pueda ocurrir el jueves en La Paz ante The Strongest que esta tarde en el Campeón del Siglo. Pese a ello, el aurinegro no puede descuidarse y más ahora que estrenará la punta del Torneo Apertura.



“Todo el mundo quiere jugar la Libertadores y tenemos muchas ganas de que empiece, pero primero hay que ganar el sábado para estar más tranquilos y viajar con más confianza”, señaló entre semana el ecuatoriano Fidel Martínez.



El partido de esta tarde será importante también para ver qué nivel muestra Rodrigo Rojo. El lateral izquierdo hará hoy su estreno en el equipo justo antes del debut internacional que también lo tendrá desde el vamos. Lo mismo para Luis Maldonado, que solo jugó 34 minutos en la Supercopa, y que puede ser importante en Bolivia por su conocimiento de la altura. Si hoy el partido transcurre favorablemente al aurinegro, seguramente pueda tener minutos para adquirir un poco más de rodaje.



Un peaje antes de La Paz.

La ficha:

Peñarol vs. Boston River



Estadio: Campeón del Siglo.



Hora: 16.30.



TV: VTV.



Árbitro: Gustavo Tejera. Asistentes: Carlos Barreiro y Andrés Pollero. Cuarto árbitro: Adrián Pereira.



Peñarol: K. Dawson; G. Varela, F. Formiliano, R. Arias, R. Rojo; G. González, W. Gargano, C. Rodríguez, A. Canobbio; M. Rodríguez y F. Martínez. DT: L. Ramos.



Boston River: K. Larrea; R. Araújo, C. Valdez, G. Fratta, P. Álvarez; D. Scotti, M. Arguiñarena, A. Nadruz; F. Gallego; G. Mastriani y M. Callorda. DT: A. Apud.