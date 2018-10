Álvaro Paz se molestó por la designación de uno de los asistentes y el cuarto árbitro

El miércoles a la noche, la AUF dio a conocer los árbitros designados para el clásico del próximo sábado. Los elegidos fueron Leodán González, como árbitro prinicipal, Mauricio Espinosa y Martín Soppi, como asistentes, y Héctor Martínez, como cuarto árbitro.

Ante esto, Álvaro Paz manifestó su molestia a través de redes sociales. "La tarea de los jueces es compleja. ¿Hay necesidad de complicársela aún más designando como 1er línea a Espinosa y 4to árbitro a Martínez, en el partido más importante del año? No se entiende", escribió.

Este jueves a la mañana, en 100% Deporte (Sport 890), el vicepresidente tricolor volvió a marcar su postura: "A lo que siempre aspiro es que terminen los clásicos y no haya comentarios sobre los jueces. Lo ideal también para ellos es que su tarea pase desapercibida. Lo escribí ayer, pero ya lo había planteado internamente y lo veníamos hablando con la gente que está en contacto con el Colegio de Árbitros. Este año Espinosa estuvo en el partido contra Defensor Sporting. Sigo convencido de que expulsó bien a Brian Ocampo, pero fue una reacción ante una agresión de Mathias Suárez. Vio una cosa y no vio otra".

Sobre Espinosa, también recordó el clásico del Uruguayo Especial del 2005: "A Sebastián Viera por gritar un gol fue a agredirlo un suplente de Peñarol (en referencia a Martín García) y los echó a los dos por denuncia de él. Lo único que hizo Viera fue festejar un gol".

Consultado acerca de Héctor Martínez, respondió que la molestia viene desde "la final del Uruguayo 2010, cuando tuvo un arbitraje extremadamente desgraciado contra Nacional". "Desde ese momento recuerdo dos o tres partidos en los que hizo de cuarto árbitro, pero no volvió a arbitrar", agregó.

Finalmente, respecto a Leodán González, dijo: "Estuvimos revisando la estadística. No es favorable en resultados, pero lo he visto arbitrar varios partidos y me parece un muy buen árbitro".