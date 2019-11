La paz llegó gracias a los resultados: el equipo de Peñarol al clásico está cantado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A veces, no es ninguna regla pero suele ocurrir, a los técnicos una situación imprevista que en principio se analiza como negativa les puede terminar entregando la mejor de las soluciones. O, si se quiere, un revulsivo que transforma un aspecto del equipo que no encajaba bien.

En el Peñarol que orienta Diego López el gran cambio empezó a registrarse a partir del encuentro ante Boston River en el Campeón del Siglo. Aunque la racha consecutiva de triunfos se suma desde aquella victoria, lo verdaderamente relevante es que la lesión que padeció el argentino Lucas Viatri posibilitó que otro jugador tomase la responsabilidad absoluta del ataque. Y del gol.

Que no es poca cosa cuando se penaba por la falta de contundencia que estaban teniendo los hombre de la ofensiva y la dependencia que se tenía de los grandes atributos que exponía Fabricio Formiliano con sus llegadas al área.



Sí, el español Xisco Jiménez fue tan activo y participativo como Viatri en la construcción de jugadas de ataque, pero lo mejor de todo es que las definió.

Xisco se convirtió en punto de referencia en el área y símbolo ganador. Y cuando no culminó fue porque el arquero adversario terminó convirtiéndose en figura, porque sus cabezazos casi siempre fueron de alto riesgo. Quedó bien expuesto en la última presentación ante River, donde Gastón Olveira hizo milagros.

Esa realidad y la propia consistencia que ha tenido el “Memo” en la conformación del once titular, es lo que permite considerar que es poco probable que el domingo en el Estadio Centenario frente a Nacional se presente alguna variante de las que en el mundo del futbolero se suele calificar como la gran sorpresa.

Es que el repaso de las integraciones que ha puesto en campo el entrenador aurinegro en los últimos cinco cotejos confirman que las variantes han llegado de manera exclusiva por factores que no están emparentados con el nivel deportivo. Si faltó Cristian Rodríguez, si no jugó Walter Gargano, si Guzmán Pereira quedó al margen todo obedeció a una razón física. Y, además, hay que establecerlo con claridad, en esa zona es donde se dieron las únicas modificaciones.

Es que el fondo se puede recitar de memoria. Tan es así que si para este nuevo clásico del Campeonato Uruguayo no se incluye en el equipo Giovanni González es porque el maestro Óscar Tabárez se lo llevó para los dos amistosos que disputará la Celeste.



El resto es más fácil que la tabla del uno: Kevin Dawson, Fabricio Formiliano, Rodrigo Abascal, Gabriel Rojas. Matías De los Santos, Facundo Pellistri y Agustín Canobbio.

También es bastante sencillo concluir qué posición le tocará cubrir a Jesús Trindade para que en el once regrese el “Mota”: la de lateral derecho.



En suma, aquella tormenta que amenazaba con arrastrar al “Memo” de las filas aurinegras, porque dirigió una cantidad de partidos con la espada de Damocles sobre su cabeza, se fue diluyendo con la paz que entregaron la confianza entregada a los jugadores, la recuperación del poder de ataque y la reiteración de las victorias.

En paz, así está Peñarol gracias al repunte. En paz, así están esperando la contienda del domingo. Sabiendo que se tiene la oportunidad de pasar a comandar las dos tablas (Clausura y Anual).

Las cuatro diferencias del 0-3



En la última contienda clásica, la única determinación de Diego López que pudo significar una especie de sorpresa, que al final no terminó prosperando en la cancha, fue el lugar que se le dispensó a Giovanni González. Se lo recostó a la derecha del mediocampo para tratar de frenar el tándem de Matías Viña y Gonzalo Castro. Su espalda la protegió Jesús Trindade. Aquel equipo titular lo integraron Dawson; Trindade, Formiliano, Abascal, Rojas; González, Gargano, Guzmán Pereira, Canobbio; Gastón Rodríguez y Viatri. Este domingo no estará Giovanni y no lo harían: Pereira, Rodríguez y Viatri. O sea, cuatro cambios con relación al cotejo del Intermedio.