Paulo Pezzolano de Belvedere a Lomas de Zamora sin escalas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Apenas finalizó la práctica llevada a cabo ayer por la mañana en Belvedere, los técnicos Paulo Pezzolano y Valentín Villazán se fueron rápidamente hacia Lomas de Zamora. Ambos son los coordinadores de la formativas y tenían prevista una reunión con todos los técnicos de las categorías menores.



“El día me da sí, capaz que tengo muchas ganas porque soy un técnico joven que recién me estoy iniciando”, explicó Pezzolano.



“Tengo ese empuje y muchas ganas de dejarle algo a Liverpool. No sólo algún resultado sino una metodología de trabajo, una línea que estoy convencido que es lo mejor para la institución. Eso me lleva a estar todo el día metido en esto”, agregó el “Papa” que se toma la final con mucha tranquilidad.

“Recuerdo cuando llegué a Liverpool y el equipo estaba complicado, peleando el descenso. Pasaron muchos jugadores y muchos entrenadores y no se tenía la oportunidad de llegar a una instancia como la que vamos a vivir el domingo. Nosotros somos unos privilegiados y tenemos la suerte de tener esta posibilidad. Esperemos poder aprovecharla. Ojalá que vaya mucha gente y que disfruten porque si las cosas salen bien por lo que son los dos equipos, va a ser un partidazo”.

El domingo hubo un momento en que Nacional iba ganando el clásico en el Centenario y River Plate empataba con Danubio en el María Mincheff de Lazaroff. En ese momento el rival en la final iban a ser el equipo tricolor. Pero a Pezzolano le era indiferente. “El domingo nosotros estábamos esperando conocer el rival y no nos preocupaba cuál era. Por algo llegó River Plate y si ganó la serie debe ser el más complicado. Nunca pensé en nada de eso estábamos tranquilos. Es una final y hay que intentar ganarla con nuestras armas”.



Esta semana es histórica para el club, pero Palma no le hizo ningún pedido especial al entrenador. “Palma es una persona muy particular y no nos ha dicho nada de cara a la final. Obviamente, está contento y debe estar ansioso también porque debe querer conseguir el resultado, pero no nos ha dicho nada. Es una semana más”.