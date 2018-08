Paul Pogba ya le dijo a todos que quiere irse al Barcelona

El mediocampista francés Paul Pogba ya le dijo a sus compañeros del Manchester United que "está desesperado por dejar Old Trafford para irse a Barcelona", según lo contó el diario Daily Mail.



Pogba está absolutamente decidido a abandonar las filas del Manchester y por esa razón ha hablado con sus compañeros y con todo el personal del club para expresar que quiere ser negociado.



El diario británico no pudo aseverarlo, pero dejó entrever que el jugador de 25 años también habría enviado una nota al vicepresidente ejecutivo del club, Ed Woodward, solicitando la transferencia.

El club no se cansa, asimismo, de informar que Pogba no está a la venta, y el problema mayor es que si la operación llega a producirse le quedan pocas horas para encontrar un reemplazo, porque la ventana de transferencias se cierra este jueves.



Por otra parte, no es menor el hecho de que enfrenta la perspectiva de mantener a un jugador infeliz.

El Daily Mail también indicó que Pogba ya tiene un acuerdo económico con Barcelona, logrado a través de su agente Mino Raiola. El contrato acordado le reportaría al joven talentoso francés un ingreso de casi 100 millones de euros por cinco años.