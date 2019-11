"Patota" Morquio negó que haya ofrecido a Gonzalo Bergessio a Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el mundo de las redes sociales y de la globalización, muchas veces se tiran informaciones erróneas que se empiezan a replicar de distintas formas, aunque no sean reales.

En la mañana de este martes, se rumoreó en distintos lugares y páginas partidarias aurinegras que Gonzalo Bergessio, referente, goleador y capitán de Nacional, había sido ofrecido por el intermediario de jugadores Sebastián Morquio, a Peñarol.

Lo cierto es que no fue así y lo explicó el propio "Patota" Morquio a Ovación: "Yo no ofrecí a Gonzalo a Peñarol. No soy su representante; de hecho él no tiene uno. El vínculo que tuve con él fue en el 2018, cuando lo acerqué a Nacional. Pero incluso en este último contrato que él arregló con Nacional, yo no tuve nada que ver".

El exjugador agregó que "me molesta que quieran ensuciar con mentiras. Es cualquiera lo que se tiró y que algunos empezaron a manejar como cierto. No tengo nada contra Peñarol, pero nunca haría eso".

Por otro lado, el portal partidario Pasión Tricolor publicó un tweet en el que confirmó que Bergessio les dijo que el rumor no era real. "Descartalo rotundamente. No hay que dar bola a giladas. Buscan desestabilizar", expresó el centrodelantero de Nacional.

Por si fuera poco, la esposa del argentino hizo referencia a la situación en redes sociales: "Gonzalo no tiene representante y no fue ofrecido a ningún club", expresó en una historia de Instagram.

Bergessio finaliza su contrato con los tricolores el próximo 31 de diciembre. Después de realizar una temporada muy buena en 2018 anotando 20 goles en 50 partidos, estuvo a punto de no seguir para este año; tras varios idas y vueltas extendió el vinculo por una nueva temporada y en este 2019 mejoró los números, ya que lleva 20 goles en 37 encuentros. A sus 35 años tiene excelentes números.