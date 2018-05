El "Pato" está en casa

Carlos Sánchez fue el segundo futbolista en llegar al Complejo Celeste y ya trabaja junto a Jonathan Urretaviscaya, su compañero en los Rayados de Monterrey.



Ambos pudieron comenzar antes a entrenar porque Rayados quedó eliminado de la Copa MX, antes de lo que se esperaba. Ahora, el equipo mexicano destaca la presencia de sus dos jugadores en la lista de reservados de Tabárez para el Mundial de Rusia.



Los dos adelantados, “Urreta” y el “Pato” Sánchez, se ilusionan con jugar su primer Mundial. Sánchez fue convocado por primera vez a la selección después del mundial de Brasil 2014; mientras que Urretaviscaya fue considerado por primera vez por Tabárez durante las Eliminatorias en 2017.



En ese momento, Urretaviscaya era jugador de Pachuca y fue la principal novedad de la lista de 24 jugadores reservados por el entrenador celeste para los partidos por las Eliminatorias ante Brasil y Perú, el 23 y 28 de marzo de 2017.



Si bien “Urreta” nunca había sido convocado a la selección mayor hasta ese momento, es considerado jugador del proceso y sabida es la importancia que le da Tabárez a los futbolista que han ido subiendo escalones en las selecciones juveniles celestes.



El futbolista nacido en River Plate comenzó en la selección Sub 15, pasó por la Sub 20 (con la que jugó el Sudamericano de Venezuela y el Mundial de Egipto) y llegó a integrar la selección Sub 23 que concurrió a los Juegos Olímpicos de Londres. Aunque en esa oportunidad entró en dos partidos y sumó sólo 27 minutos.



En su debut en la selección mayor por Eliminatorias ante Perú, fue expulsado por una polémica mano. Había ingresado precisamente por Carlos Sánchez a los 63’ y vio la roja a los 76’. Los celestes perdieron ese partido disputado en Lima 2 a 1. Y el gol uruguayo lo había convertido el “Pato”.



Sánchez, por su parte, fue llamado por primera vez a la selección en noviembre de 2014 para un partido amistoso frente a Costa Rica. En ese momento el volante ofensivo jugaba en River Plate de Argentina y su citación fue producto de sus buenos rendimientos en el equipo de Núñez.



Desde entonces, Sánchez suma 2.226 minutos con la celeste en el pecho entre amistosos y partidos oficiales. Durante las Eliminatorias para Rusia el “Pato” sumó 1.125 minutos, jugó 15 partidos, en 14 de ellos comenzó como titular, pero fue sustituido en 10.

arribos Mañana llega el "Mono" Maximiliano Pereira llegará a Montervideo mañana temprano. El “Mono”, el que más partidos suma en la nómina de Tabárez, será el tercer futbolista en incorporarse a los entrenamientos en el Complejo Celeste. La semana que viene llegarán diez futbolistas más. Muslera arribará el lunes por la noche a Ezeiza y el martes estará en Montevideo. Ese día también llegará “Josema” Giménez y lo hace con el título de la Europa League bajo el brazo.