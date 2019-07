Pastorini quiere "tratar de rendir lo antes posible, lo máximo posible" en Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El delantero Rodrigo Pastorini, una de las flamantes incorporaciones de Nacional para la segunda mitad de la temporada, dijo esta mañana que quiere "tratar de rendir lo antes posible, lo máximo posible".

Entrevistado por el programa 100% Deporte de Sport 890, Pastorini afirmó que quiere "aprovechar esta oportunidad, estar a la altura y tratar de rendir lo antes posible, lo máximo posible".



El delantero recordó que fue compañero de equipo de Kevin Ramírez en Wanderers y de Matías Zunino en las juveniles de Danubio, aunque destacó que tiene "buena relación con todos, sobre todo en los partidos que nos hemos enfrentado".



Sobre su estado físico, el futbolista comentó que "generalmente, después de los entrenamientos en Wanderers trataba de ir a Biguá a hacer algo que no podía ir en el entrenamiento. Al haber realizado toda la pretemporada con Wanderers, físicamente me encuentro bien".



"No hay ningún inconveniente físico" pero "hay que entender bien la cuestión de lo que quiere el entrenador y cómo se mueven los compañeros. Cuanto antes lo pueda hacer, mejor voy a estar aplicado", manifestó.

El rol de Pastorini en la cancha

Consultado sobre qué posición va a ocupar en el equipo, Pastorini comentó que "en Wanderers estaba siendo la referencia en ataque pero con la posibilidad de salir del área. No tengo inconveniente en jugar en un 4-4-2 como segunda punta o en un 4-2-3-1 jugando atrás del 9".



"Al jugar en una posición, uno automatiza algunos movimientos, que son los que hay que cambiar. Por afuera he jugado, pero mi fuerte no es la banda, podría jugar de 9 o detrás del 9", destacó.



Consultado sobre la posibilidad de jugar en la Copa Libertadores, Pastorini dijo que es "consciente de que no es lo mismo el torneo local que el internacional" y que "hay que afrontar ese desafío y tratar de rendir de la mejor manera. No me lo planteo como una duda, sí como una expectativa".