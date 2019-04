Los dos pasos que le faltan a Peñarol para poder jugar el clásico en su estadio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Por más que Peñarol se sigue esforzando para que el clásico por la fecha 12 del Torneo Apertura se dispute el domingo 12 de mayo en el Campeón del Siglo, el asterisco con el cartel de "condicional" sigue apareciendo en el anuncio del encuentro. Y de hecho que la voluntad del equipo carbonero se cumpla parece por estas horas pasar más por lo que diga Nacional que por lo que desee el local.

"La situación parece haberse destrabado un poco ahora con esta iniciativa de Peñarol, pero hay que ver qué dice Nacional. Si se pone duro y sigue sin aceptar el plan de seguridad, veo difícil que se juegue en el CDS", dijeron a Ovación desde el entorno de la AUF.

Luego de que los tricolores no aceptasen hacerse cargo de la contratación de los ómnibus para cumplir el plan de seguridad ideado por el Ministerio del Interior, Peñarol puso manos a la obra para colaborar. Por una cuestión de orden, Nacional entiende que no debe contratar los buses porque si no estaría siendo responsable de algo que le corresponde al local por ser el organizador del evento. Por lo tanto, Jorge Barrera (presidente aurinegro) inició gestiones con la empresa Cutcsa para ver si podían arrendarle servicios para poder desarrollar el plan de seguridad.

En tiendas mirasoles son optimistas, pero por el momento no han existido avances. ¿Y si no se consiguen los buses? Y está la otra alternativa: ¿si Nacional sigue sin aceptar el plan de seguridad? "Creemos que no tendría motivos, pero todo puede pasar", se dijo desde la calle Guayabos.

Lo concreto es que hay dos pasos que Peñarol debe dar para jugar en el CDS: 1. llegar a un acuerdo con Cutcsa y conseguir los ómnibus; 2. que Nacional dé el OK.

Crece el Centenario.

La opción de que el clásico se siga jugando en el Estadio Centenario, lejos de descartarse cada vez crece más. Si Peñarol no puede dar esos dos pasos que le faltan para llegar a su objetivo, entonces el clásico se irá una vez más al máximo escenario del país.

La razón es que las autoridades, tanto de la AUF como del Ministerio del Interior y de la Secretaría Nacional del Deporte (es decir el gobierno nacional en el caso de los últimos dos organismos), no quieren que se juegue el clásico solo con aficionados locales, opción por la que habría que decantarse en caso de que Nacional no acepte las 2.000 localidades que tiene a disposición para ir al CDS.

"Jugar sin público visitante es un paso que nadie está dispuesto a dar, porque no tiene marcha atrás", se repitió desde la AUF. Por lo tanto, el clásico iría al Centenario por decisión de la Asociación y del gobierno.

¿AUF puede contradecir al local?

Por más firme que esté Peñarol en su idea de jugar el clásico en el CDS, tanto la AUF como el gobierno tienen las potestades para fijar el escenario. ¿Cómo es el mecanismo? Según se informó a Ovación, siempre la Mesa Ejecutiva intenta que, sin importar el partido ni los equipos, los dos protagonistas se pongan de acuerdo para fijar escenario, día y hora del juego. Sin embargo, hay algunas limitantes.

Una de ellas es que la empresa Tenfield tiene potestades —como dueña de los derechos de transmisión— para establecer cuándo y dónde se jugarán los encuentros que vayan emitidos en directo.

Otro elemento es la habilitación del escenario por Espectáculos Públicos, división de la Intendencia. En este caso el CDS cumple con todos los requisitos y por allí no pasaría la cosa.

Lo que sí pesaría en la fijación del estadio aurinegro para el clásico es la Comisión de Seguridad integrada por AUF y por el Ministerio del Interior. Y en este caso está muy claro que si el operativo de seguridad propuesto por la cartera de gobierno no es aceptado por Nacional, no se habilitará la disputa del partido en el CDS, pues por un lado no estarían dadas las condiciones para garantizar el bienestar de los hinchas visitantes y por otro no se aceptaría jugar solo con público local.