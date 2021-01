¿Qué pasó con Giovanni González? Por qué el lateral no pudo regresar a entrenar en Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Giovanni González dio positivo de coronavirus el sábado 9 de enero y fue uno de los primeros casos que se reportaron en Peñarol en el inicio del 2020.

Tras cumplir con el aislamiento correspondiente y luego, a los siete días, hacerse pruebas PCR que dieron negativas, el lunes estaba previsto su reintegro a los entrenamientos, pero eso no pudo ser ya que no tuvo el alta médica. La mutualista que está haciendo el seguimiento epidemiológico no autorizó al lateral derecho de Peñarol a reintegrarse a los trabajos junto al plantel.

¿Qué pasó? Si bien su situación se trataba de un caso asintomático, el reporte médico que el jugador mirasol hizo a los profesionales de la salud no fue suficiente para que estos le dieran el alta correspondiente.

Por este motivo, “Gio” deberá cumplir con los 14 días dispuestos por los médicos para lograr el alta y ahí sí, sumarse al plantel carbonero tras superar el COVID-19, algo que seguramente ocurra este fin de semana.