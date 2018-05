Un paso gigante

Merecidamente Nacional derrotó a Santos 1-0 y quedó cerca de alcanzar los octavos de final de la Copa Libertadores, aprovechando también el resultado positivo que se dio a primera hora, donde en Cuzco Real Garcilaso y Estudiantes empataron sin goles.



El técnico Alexander Medina sacó valiosos apuntes de lo que había sido la derrota 3-1 en Pacaembú contra este mismo rival, que es el único que le pudo marcar goles en el Grupo F.



Es que en San Pablo, el Peixe sacó rédito de la velocidad de sus atacantes y de las rápidas contras para vencer a los tricolores. Anoche la historia fue otra porque en ningún momento pasó zozobras en ese sentido. Sólo Jorge Fucile tuvo algún problema ante Rodrygo en los primeros minutos del juego, pero se acomodó rápidamente y el joven talento de 17 años ya no pudo gravitar.



La intensidad, concentración y determinación que tuvo Nacional durante los 90’ fueron la llave para el triunfo, sumado a rendimientos individuales que rozaron la perfección. Y el mejor ejemplo es el de Alfonso Espino, que jugó un partido para encuadrar porque nunca lo lograron pasar y fue de los jugadores más peligrosos en ofensiva, que generaron situaciones de riesgo para el arco del buen portero Vanderlei.



Precisamente, un tiro del “Pacha” que tapó el guardameta, dejó de cara al gol a Santiago Romero, pero su tiro a dos metros del arco pegó en el vertical.



En el complemento entró Leandro Barcia por una contractura en el posterior izquierdo de Tabaré Viudez, y el floridense volvió a ser importante en el juego.



Un tiro suyo ni bien iniciada la segunda parte encontró fortuitamente a Vanderlei, que sacó la pelota al córner. Pero otra vez apareció el “Pacha”. Toque de Carlos De Pena al número 22 albo y un preciso pase de gol para Barcia, que llegó suelto por el segundo palo para anotar el gol.



Nacional hizo bien en no bajar la intensidad, no retrocedió metros en el campo y hasta pudo haber anotado el segundo, que le hubiera dado aún más tranquilidad para jugar en La Plata.



Un pase filtrado de Sebastián Rodríguez dejó mano a mano a Gonzalo Bergessio en la hora, el centrodelantero cayó en el área, pero en una jugada dudosa Wilmar Roldán dejó seguir.



Nacional se volvió a hacer fuerte en el Gran Parque Central, donde sólo cedió dos puntos en lo que va de la Copa y no le marcaron goles. Ahora, hasta perdiendo 1-0 podría clasificar a octavos de final. El equipo le retribuyó a los hinchas el esfuerzo que hicieron para ir a la cancha.