Concentrado en un hotel de Montevideo desde que comenzó la Copa Libertadores Sub 20, el goleador Guillermo May habló con Ovación y se refirió al presente de este equipo juvenil de Nacional que mañana se juega el pasaje a la final contra São Paulo en el Centenario.



“Es raro concentrar en tu misma ciudad, je. Tenemos mucho tiempo de descanso, de recuperación y de preparación de los partidos. Incluso tenemos horario de visitas y viene la familia”, narró el delantero, que en enero de 2017 fue ascendido por Martín Lasarte y realizó la pretemporada con el plantel principal.



Nacional avanzó a la definición del certamen como primero del Grupo C al golear a Colo Colo 5-0, a Sport Huancayo 8-0 e igualar con Independiente del Valle 0-0. May ya lleva cuatro goles.



“Contra Colo Colo salimos dispuestos a ganarlo, pero por cómo se dio el partido fue extraño, no nos veíamos tan superiores, aunque estuvimos muy intensos y le pusimos el ritmo el partido. Después, ante Huancayo, preveíamos que iba a ser un equipo más limitado y pudimos plasmar la diferencia que nos permitió llegar al último partido sabiendo que con el empate clasificábamos”, explicó el jugador que el 11 de marzo cumplirá los 20 años.



“Nuestro equipo se basa en mucha dinámica, intensidad, orden táctico defensivo y en busca abrir el juego por las bandas”, agregó.



Sobre la semifinal contra los brasileños, May dijo que “ya vimos algún partido. Ellos atacan muy bien por adentro, tienen juego colectivo. Debemos cerrar su circuito de juego y explotar nuestras bandas con Brian (Ocampo) y con Juan (Sanabria) donde le podemos hacer bastante daño”.



El atacante explicó: “Me propuse jugar los cinco partidos y que el equipo pudiera salir campeón. Y que esto fuera un paso más hacia el futuro. Sé que esto puede ser una vidriera muy grande y así lo estoy tomando, pero como objetivo secundario. Yo quiero levantar la copa, después las otras cosas llegan solas”.



May hizo 17 goles en la Cuarta que fue campeona en 2017 y se había ilusionado con volver a hacer la pretemporada en Primera. “Pensé que podía estar, pero en Nacional la competencia es muy grande. Esta vez le tocó a otros. Me puse muy contento por los compañeros que han debutado y me motiva más a mí y a todos los que peleamos por un lugarcito ahí arriba. Vemos que el ‘Cacique’ está mirando para abajo”, sostuvo el jugador que vence su contrato con Nacional 31 de julio de este año.