¿Qué pasó con el estado del campo de juego del CDS?

Peñarol volvió ayer a su casa y de inmediato se planteó la interrogante: ¿Qué pasó con el estado del campo de juego? En las áreas y en la mitad de la cancha, resaltaba de inmediato que el pasto no estaba en las mejores condiciones.



El aurinegro, un par de horas antes del inicio del juego, explicó los motivos en un comunicado: “Durante el mes de enero, el intenso calor y ocasionales acumulaciones de agua generaron en el campo de juego de nuestro Estadio Campeón del Siglo lo que se conoce como ‘black layer’, un fenómeno que produce un gas tóxico y una bacteria anaeróbica que ataca las raíces de la gramilla”.



“Liderados por el ingeniero agrónomo Salvador Invernizzi, los técnicos que trabajan en forma constante para que el campo de juego luzca siempre impecable detectaron rápidamente el problema y comenzaron de inmediato las tareas correctivas de la situación. La bacteria fue completamente erradicada y el campo de juego se encuentra perfectamente apto para el juego. Sin embargo, algunas zonas del campo aún no han recuperado su verde habitual, situación que ya quedará plenamente superada para el próximo encuentro que nuestra institución disputará como local”, agregó el club en el comunicado.



Por ese motivo, durante este 2018, el equipo no había utilizado el CDS en las prácticas de fútbol.