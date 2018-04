La pasión se vuelve a disfrutar

Suele no ponerse tanta atención en lo positivo como en lo negativo, pero trataré de hacer un poco de justicia. Hasta hace poco tiempo, escribíamos desde mucho antes de un clásico ríos de tinta sobre cómo serían los operativos de seguridad, las precauciones que había que tomar y en el diario siempre había que guardar un lugar para los incidentes que iban a ocurrir antes, durante y después del partido. Lo peor de todo es que ese espacio finalmente se rellenaba y a veces hasta quedaba chico.



No dejo de reconocer que se escribió mucho sobre la seguridad, sobre todo cuando se definía si este clásico que pasó se jugaría en el Campeón del Siglo o en el Centenario, donde se terminó disputando. Pero hubo una baja notoria de necesidad de información. Y lo más importante es que, aunque hubo 11 detenidos por incidentes leves, no se tuvo que escribir ni una palabra de violencia. No hubo hechos graves antes, durante, ni después.



Las listas negras y la aplicación de los sistemas de identificación facial, sumado a los operativos de seguridad que se mantienen y cada vez son más fluidos gracias a la práctica, parecen estar dando resultados. La pasión se pudo disfrutar y de eso vale la pena escribir.