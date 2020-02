¿Qué tiene que pasar para que Luis Suárez renueve su contrato en Barcelona?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luis Suárez está plena recuperación tras ser operado en una de sus rodillas y mientras trabaja para regresar a la cancha brindó una entrevista en España donde habló de muchos temas.

Uno que llevó a la sorpresa tanto en España como en Uruguay es que confirmó qué debe suceder para que su contrato se renueve automáticamente con el Barcelona cuando el mismo se termine en 2021.

“El año que viene, si juego el 60% de los partidos en los que esté disponible, renuevo automáticamente”, confirmó el uruguayo en diálogo con la cadena de radio española RAC1. Claro está que el hecho de que juegue menos porcentaje de partidos lo dejará sin renovación, pero podría hacer que la misma sea más difícil.

“Estoy muy feliz aquí. Mi familia también, estoy en un club en el que siempre he querido estar y me siento a gusto. Pero la decisión no la tengo que tomar yo. Yo quiero seguir pero no depende de mí. El club no me ha dicho nada pero, con todo lo que tiene ahora, entiendo que no se preocupen por un jugador con contrato vigente”, aseguró quien tiene contrato hasta junio de 2021.

Barçagate, el escándalo de las redes sociales que sacude a España By Daniel Rosa MIRA TAMBIÉN Barçagate, el escándalo de las redes sociales que sacude a España

Barcelona lo ha extrañado a Luis Suárez y hasta el propio Messi lo expresó, pero el salteño "estaba jugando como jugaba porque estaba acostumbrado a jugar con dolor. Esto te hace forzar otras zonas de la rodilla. Soy muy fuerte en contra de las críticas que recibo por la lesión y también estoy muy fuerte de cara a volver cuanto antes".

El "Pistolero" no le escapó a la polémica del "9" y al hecho de que Barcelona fuera a buscar un jugador con características similares a las de él: "A mí no me hicieron caso. Si hubiese sido por los jugadores hace tiempo que habría llegado otro nueve. Vengo diciendo que sería bueno que llegara otro delantero. Uno joven para que aprendiera, para que aceptara el rol, que estuviera listo para cuando yo me marchara del club".

"Molesta si alguien del club dice que los jugadores nos cargamos al entrenador. Te duele que se diga que la exigencia no era buena y más él que ha sido jugador y sabe cómo se siente el futbolista cuando se le ataca", contó sobre lo sucedido con Abidal.