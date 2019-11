Todo lo que puede pasar en la definición del Clausura y la Tabla Anual

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una vez más quedó claro que precipitarse a anticipar el futuro en el fútbol uruguayo es una derrota segura incluso para el adivino más renombrado del planeta. La mesa supo estar servida para Nacional y luego para Peñarol, pero ninguno de los dos disfrutó de los platos calientes. Y, ahora, cuando todavía no terminó la fecha 14 y queda una etapa más para bajar la cortina, puede pasar de todo.

Por ejemplo, que ninguno de los equipos grandes gane el Torneo Clausura, que lo haga Peñarol y también se quede con la Anual y no haya ninguna definición o que lo logre Nacional y quede con ventaja para definir el Uruguayo por también ser el propietario de las posiciones globales de la temporada.

Pero hay más, porque Cerro Largo está en condiciones de desplazar al aurinegro del segundo lugar de la Tabla Anual y, en caso de que Nacional sea el que termine consagrándose como Campeón Uruguayo, entrar de forma directa a la Copa Libertadores.

1 Nacional depende de sí mismo

* El empate que se dio en el Parque Abraham Paladino entre Progreso y Peñarol abrió las puertas para que Nacional recupere el liderazgo de la Anual y comparta la punta del Clausura con el aurinegro.

* Si triunfa ante Rampla y ante Juventud de las Piedras ganará la Anual. Terminará empatado con Peñarol en el Clausura si el aurinegro vence a Cerro Largo.

* Dos triunfos consecutivos y un empate de Peñarol-Cerro Largo o un triunfo del arachán le permitirá también adueñarse del Clausura.

2 Peñarol necesita ganar y un traspié tricolor

* Ahora tiene que cruzar los dedos para que este jueves Nacional no sume los tres puntos. Se mantendrá como líder de la Anual y del Clausura si el tricolor empata o pierde ante Rampla.

* Si el rojiverde no suma ante el tricolor, en la última fecha tiene que imponerse ante Cerro Largo y esperar que Juventud de Las Piedras si le quite unidades a Nacional para ganar las dos tablas.

* Sumando los tres puntos que le restan y con los tricolores ganando los seis en juego habrá definición del Torneo Clausura entre los grandes.

3 Progreso está agazapado

* Aunque al "Gaucho" se le escapó una gran oportunidad al no vencer a Peñarol en el Paladino, todavía tiene posibilidades de coronarse campeón del Clausura.

​* Para lograrlo precisa vencer a Defensor Sporting, que Nacional sume como máximo tres puntos de los seis que le quedan por disputar y que Peñarol no consiga imponerse ante Cerro Largo.

4 Plaza Colonia no se entrega

* Las "Patas Blancas" tienen una posibilidad para ganar el Torneo Clausura. Necesitan una combinación de resultados. Primero, naturalmente, deben sumar los tres puntos ante Racing y además precisan que Cerro Largo se imponga ante Peñarol, que Nacional sume como máximo tres puntos de los seis que le quedan y que Progreso empate o pierda ante Defensor Sporting.

5 Cerro Largo puede ser el 2 de Uruguay

* No está en la definición del Torneo Clausura pero su gran campaña le permite a Cerro Largo soñar con la clasificación directa a la Copa Libertadores.

* Para conseguirlo tiene un solo camino: vencer a Peñarol en el Campeón del Siglo y esperar que el aurinegro no se consagre Campeón Uruguayo.

* Si lo desplaza del segundo puesto de la Anual, pero en una definición del torneo Peñarol termina festejando el tricampeonato irá como Uruguay 1 al torneo continental.

tablas Así van y así se cierra

Torneo Clausura

Peñarol 14 partidos jugados, 31 puntos.

Progreso 14 partidos jugados, 30 puntos.

Plaza Colonia 14 partidos jugados, 29 puntos.

Nacional 13 partidos jugados, 28 puntos.



Tabla Anual

Peñarol 36 partidos jugados, 71 puntos.

Nacional 35 partidos jugados, 69 puntos.

Cerro Largo 36 partidos jugados, 69 puntos.



Partidos pendientes:

Este jueves :

Nacional –Rampla Juniors

Fecha 15:

Juventud de las Piedras – Nacional

Peñarol – Cerro Largo

Racing – Plaza Colonia

Defensor Sporting - Progreso