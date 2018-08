Welcome no solo confirmó que jugará la Liga Uruguaya de Básquetbol y la Sudamericana sino que además, cerró un punto clave: el entrenador.

Esteban Yaquinta, quien en la temporada 2011-2012 tuvo su primera experiencia como entrenador en jefe justamente en la “W”, volverá a dirigir a un club con el que lo une más que una relación deportiva.

“Tengo un cariño muy grande por Welcome y mi familia también. Viene de la época de jugador y aunque me tocó enfrentarlo muchas veces, siempre hubo un gran respeto. Después vino la etapa como entrenador y fue el club que me permitió ser entrenador principal por primera vez”, le contó Yaquinta a Ovación.

que en esa primera experiencia y con un plantel con bajo presupuesto tal como sucederá ahora, Yaquinta llevó a la “W” hasta las semifinales de la Liga Uruguaya. “El pasado en el club pesó para regresar. Más allá del cariño, dirigir a un equipo como Welcome es una oportunidad importante para cualquier entrenador y por suerte llegamos a un acuerdo otra vez”, explicó.

Yaquinta contó además que mientras conversaba con los directivos de Welcome, aún no estaba confirmada la presencia de la “W” en la Liga Sudamericana de Básquetbol, pero que “será una linda oportunidad para el club y todos los que estamos acá”.

La idea del técnico, que además entrena desde hace tres temporadas a Miramar, es comenzar los entrenamientos el miércoles 15 de agosto.

Mientras tanto, el entrenador junto a la Comisión de Básquetbol del club trabajan en la conformación del plantel que defenderá a Welcome en la Liga Uruguaya y también en la Sudamericana, torneo para el que los del Parque Rodó pretenden contar con Santiago Moglia, Esteban Batista y Gustavo Barrera.