¿Qué pasa con Rojas? En Peñarol trabajan por su regreso y el jugador quiere volver

Gabriel Rojas llegó a Peñarol en silencio y bajo la lupa en julio de 2019 luego de que Carlos Sánchez, por entonces gerente deportivo, y Diego López, entrenador, aprobaran su contratación para reforzar el lateral izquierdo tras la salida de Lucas Hernández.

Con muy buenas actuaciones, el argentino de 23 años se ganó un lugar en el equipo y también en el corazón de los hinchas carboneros que ahora ven con muy buenos ojos que se pueda quedar en el club.

Pero la situación no es fácil ya que por un lado, el 30 de junio se venció el préstamo que Peñarol logró con San Lorenzo de Almagro de Argentina, club con el que los directivos aurinegros deben negociar nuevamente para conseguir al jugador nuevamente que tiene contrato con el Ciclón de Boedo hasta 2022.

Gabriel Rojas en el partido entre Peñarol y Cerro del Torneo Apertura. Foto: Marcelo Bonjour.

Mientras las negociaciones y las conversaciones siguen, Gabriel Rojas habló con el programa “Último al Arco” (Sport 890) y dijo que “del tema económico no me gusta hablar, pero mi deseo de volver a Uruguay para jugar en Peñarol está firme. Lo otro lo maneja el club con mi representante. Me quedó grabado el partido con Cerro Largo en el que hace el gol en el último minuto ‘Nacho’ Lores y cada vez que puedo lo miro en el celular”.

El lateral izquierdo habló también de la salida de Guzmán Pereira y dijo que “me hubiese encantado que Guzmán se quedara, era un referente para el plantel. Le deseo lo mejor, es un gran jugador y una gran persona”.

Por otra parte, el argentino dijo que en los últimos días habló con varios de sus compañeros: “Hablé con el ‘Cebolla’, con el ‘Lolo’, con Guzmán, Abascal y Trindade. Hay un grupo bárbaro en Peñarol, muy sano. Hablé con varios y me dicen que esperan que vuelva. Fue la primera vez que salía al extranjero. En Peñarol me fue bien y fui realmente feliz”.

Lo cierto es que de momento no hay novedades y en Peñarol sigue conversando con San Lorenzo para poder contar otra vez con Gabriel Rojas, un jugador que también es pretendido por el entrenador Diego Forlán.