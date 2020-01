¿Qué pasa con Jonathan Urretaviscaya?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uno de los primeros pedidos de Diego Forlán como entrenador de Peñarol después de asumir fue la llegada de Jonathan Urretaviscaya, atacante de 29 años cuya ficha pertenece a Rayados de Monterrey.

En los primeros días de negociación estaba todo avanzado, ya que el club no iba a contar con el uruguayo y todo hacía indicar que lo cedería a préstamo al aurinegro por seis meses o por una temporada.

Pero en las últimas horas la negociación se estancó un poco con la respuesta del club azteca, aunque solo faltaría el “ok” de los directivos mexicanos, pues medios de ese país expresaron que “Urreta” difícilmente continúe en el equipo que dirige Antonio Mohamed y que recientemente se consagró como campeón del Torneo Apertura sin el uruguayo a las órdenes.

"Urretaviscaya no tuvo suerte en su paso por Monterrey: se topó con lesiones, baja de juego y momentos ásperos en la cancha. Hasta ahora lo único que se ha escuchado en Monterrey es que no sigue en Rayados, desde Uruguay han llegado noticias de que volverá a su país natal, pero de acá no ha salido nada. Lo más seguro es que no siga en Rayados", confiaron a Ovación desde México.

Lo cierto es que hoy Peñarol comenzará la pretemporada en el Estadio Campeón del Siglo y por ahora no hay confirmación acerca de la situación del atacante que es una de las prioridades para Diego Forlán y que ya expresó su deseo de volver a ponerse la camiseta del carbonero.