¿Qué pasa con Cardacio y Amaral?

Por estas horas, los hinchas tricolores se preguntan qué pasa con Mathías Cardacio y con Rodrigo Amaral, dos jugadores que parecía que iban a ser las primeras incorporaciones, pero que aún no hay ninguna certeza y, claro está, no se han sumado a la pretemporada.



Lo primero que hay que decir es que Nacional ha instaurado como política institucional desde la llegada de José Decurnex que nadie hablará sobre cómo van las negociaciones hasta que las mismas lleguen a buen puerto. Es decir, nadie hará declaraciones hasta que no se confirmen las incorporaciones.



Y esto lo están cumpliendo a rajatablas, porque las tres personas encargadas de realizar las gestiones sobre las incorporaciones -el presidente, el vice Alejandro Balbi y el mánager deportivo Iván Alonso- no han hablado del tema ni siquiera de forma privada. Por ello, todas las informaciones provienen desde afuera de Nacional.





AMARAL. El presidente de Racing, Víctor Blanco, le confirmó a Ovación que su club está en negociaciones con Nacional por Rodrigo Amaral.



Además, el titular de La Academia afirmó que el pase se puede dar mediante “un préstamo sin cargo”.



El mediapunta zurdo llegó a Racing en junio de 2017 luego de haber jugado el Mundial Sub 20 de Corea del Sur con Uruguay. El club argentino compró el 20% del pase en 320.000 dólares y fijó la cláusula de rescisión en 15 millones de euros.



Amaral nunca logró jugar en Primera. Fue tenido en cuenta en la reserva, pero con los mayores el jugador de 21 años sólo fue suplente en un partido de septiembre de 2018 contra Rosario Central.



El futbolista ya manejó públicamente que su deseo es volver a Nacional y el acuerdo entre el club y él ya se realizó. Falta el OK de Racing.





CARDACIO. Todo el mundo lo daba como hecho a Nacional, incluso antes de la llegada de Eduardo Domínguez, pero lo cierto es que algo pasó porque no se incorporó.



El volante de 31 años está esperando un llamado desde el club para sumarse a los trabajos, porque ya habían llegado a un acuerdo. Es preciso señalar que el jugador no se maneja con representante.



Si los días pasan, el exvioleta buscará otro destino. Ofertas no le han faltado.

La pretemporada sigue con concentración

Luego de que el plantel tuvo libre ayer, Nacional retoma los trabajos de pretemporada hoy en régimen de concentración completa en el Lago de Carrasco Hotel. Igualmente, los entrenamientos seguirán siendo en Los Céspedes y hoy será con doble turno (hora 9.00 y 17.00). El viernes viajan a Punta del Este.

Amistoso en Estados Unidos

En Estados Unidos dieron a conocer la noticia sobre que a fines de febrero Nacional jugará un partido amistoso contra Seattle Sounders de la MLS en el país norteamericano. Es el equipo donde juega Nicolás Lodeiro. El encuentro le dejará a Nacional una buena cifra de dinero.