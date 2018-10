Partidos y partidazos: los juegos para ver hoy martes de Champions y Libertadores

UEFA Champions League

- Young Boys vs. Valencia - ​14:00 - Fox Sports 2

- AEK Atenas vs. Bayern Munich - ​14:00 - ESPN

- Shaktar Donetsk vs. Manchester City - ​16:00 - Fox Sports 2

- Manchester United vs. Juventus - ​16:00 - Fox Sports

- Hoffenheim vs. Olypique Lyon - ​16:00 - Fox Sports 3

- Ajax vs. Benfica - ​16:00 - ESPN 2

- Real Madrid vs. Viktoria Plzen - ​16:00 - ESPN

- Roma vs. CSKA Moscu - ​16:00 - ESPN +

Uruguayos en la Champions Uruguayos. En la visita de Juventus al United estará presente Rodrigo Bentancur, con grandes chances de ser titular por las bajas de Sami Khedira y Emre Can. A la misma hora, Federico Valverde esperará en el banco del Real Madrid su chance de debutar en el primer equipo al recibir al Viktoria Plzen, de República Checa. Abel Hernández, en la etapa final de su recuperación, no viajó a Italia.

Copa Libertadores

- River vs. Gremio - 21:45 - Fox Sports 2

Copa Sudamericana

- Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali - 21:03 - Fox Sports

Dos partidos intensos en Sudamérica.

Marcelo Gallardo puede seguir agrandando su nombre en River Plate. Hoy (21:45) recibe a Gremio en el Monumental por la primera semifinal de la Copa Libertadores. Los de “Gallardo” llegan en un gran momento pese a perder con suplentes su invicto el viernes ante Colón. Tenían 32 partidos sin perder entre toda competencia.

Para ello el “Muñe” podrá contar con sus exponentes. “Pity” Martínez se recuperó y podrá hacer dupla en creación con Quintero, mientras que en ataque aparecerían Santos Borré y Nacho Scocco. Los uruguayos Camilo Mayada, Nicolás De la Cruz y Rodrigo Mora esperarían su lugar en el banco. También el tricolor de Porto Alegre trae su duda. El Rey de América, Luan, viene con una inflamación en su pie derecho y aún no fue confirmado por su DT.

Por Copa Sudamericana habrá duelo uruguayo: Santa Fe (de Diego Guastavino, Facundo Guichón y el DT Guillermo Sanguinetti) recibe a Deportivo Cali (Matías Cabrera y Gerardo Pelusso) desde las 21:45.